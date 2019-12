Cảnh sát New Zealand điều tra việc đưa du khách lên Đảo Trắng

Trong một cuộc họp báo vào chiều 10/12 (giờ địa phương), cảnh sát New Zealand cho biết sẽ mở cuộc điều tra về nguyên nhân khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ núi lửa bùng phát tại Đảo Trắng của nước này.

Núi lửa phun trào tại Đảo Trắng của New Zealand vào ngày 9/10 làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khả năng 8 người khác đang mất tích cũng không thoát khỏi thảm kịch này. Hiện 31 người khác đang được điều trị tại 7 cơ sở y tế trên khắp đất nước New Zealand. Các đơn vị chữa bỏng tại New Zealand đang hoạt động hết công suất để cứu chữa những người bị thương.

Núi lửa phun trào tại Đảo Trắng của New Zealand vào ngày 9/10 làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Ảnh: ABC

New Zealand cũng đã xác định được được quốc tịch của 47 người có mặt trên Đảo Trắng lúc núi lửa phun trào. Đó là công dân các nước Australia, Mỹ, Đức, Anh, Trung Quốc, Malaysia và New Zealand. Hiện tại cảnh sát New Zealand đang tập trung vào việc xác định danh tính của những người thiệt mạng và bị thương.



Trong lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng về việc núi lửa phun trào khiến du khách bị thiệt mạng và bị thương, dư luận câu hỏi đặt ra là tại sao công ty lữ hành đưa khách lên đảo khi mà mức độ cảnh báo núi lửa phun trào được đặt ở cấp độ 2, chỉ cách cấp độ nguy hiểm nhất 1 mức.

Đại diện cảnh sát New Zealand John Tims cho biết, cảnh sát nước này sẽ điều tra để xem có ai phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết của các du khách và những người bị thương khi lên tham quan Đảo Trắng vào thời điểm nguy hiểm.

Đảo Trắng được tư nhân hóa vào năm 1953. Mỗi năm, đảo này được cấp phép đón khoảng 10.000 khách du lịch. Chỉ có một số công ty lữ hành được quyền khai thác các tua du lịch tới đây, trong số đó có Công ty lữ hành Đảo Trắng (White Island Tours).

Chủ tịch công ty lữ hành Đảo Trắng Paul Quinn cho biết, hai nhân viên của công ty nằm trong danh sách 8 người đang bị mất tích trên đảo. Ông Paul Quinn khẳng định, “công ty luôn đặt vấn đề sức khỏe và sự an toàn lên hàng đầu và vụ việc vừa qua là một thảm họa lớn đối với công ty”. Ông Paul Quinn cũng cho biết, trước khi núi lửa phun trào tại Đảo Trắng ngày 9/12, mức độ cảnh báo nguy hiểm đối với hòn đảo này được nâng lên cấp độ 2 trong suốt 1 tuần trước đó. Và thông thường, mức độ cảnh báo 2 hoặc thấp hơn được coi là an toàn cho việc đưa khách lên đảo tham quan.

Hiện điều kiện trên đảo vẫn còn rất nguy hiểm khi các nhà khoa học cho rằng có khả năng núi lửa tiếp tục phun trào trong thời gian tới./.