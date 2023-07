Cảnh sát Thái Lan sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên khai mạc Hạ viện

Một chỉ thị do Cảnh sát Thủ đô Bangkok ban hành cho biết nhiều nhóm có quan điểm chính trị khác nhau đã lên kế hoạch tổ chức tụ họp, biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau ở thủ đô Bangkok trong tháng 7 này. Những nhóm này tụ tập tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bạo lực, vi phạm luật pháp Thái Lan.

Bên trong Tòa nhà Quốc hội Thái Lan. Ảnh: Thai PBS

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ các chương trình nghị sự của kỳ họp Hạ viện trong tháng 7, nhất là phiên khai mạc dưới sự chủ trì của Nhà vua và Hoàng hậu vào chiều tối nay (3/7), cảnh sát thủ đô Bangkok đã yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện để theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá hoại an ninh công cộng.

Theo đó, các đồn cảnh sát ở gần Toà nhà Quốc hội được chị thị sẵn sàng bắt giữ các đối tượng tình nghi có hành vi bạo lực.

Theo kế hoạch, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sẽ chủ trì phiên khai mạc Hạ viện khoá mới vào 17h hôm nay, 50 ngày sau cuộc Tổng tuyển cử 14/5. Phiên khai mạc cũng sẽ có dự tham dự của Thủ tướng tạm quyền Prayuth Chan-o-cha và toàn bộ các thành viên Nội các cũng như các thượng nghị sỹ, thẩm phán tối cao…

Hạ viện dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày mai (4/7) để bầu chọn Ban lãnh đạo mới.