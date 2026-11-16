English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cạnh tranh chip AI giữa Mỹ - Trung trước thềm Hội nghị cấp cao APEC và ASEAN

Thứ Hai, 13:20, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC và ASEAN, bê bối của tập đoàn chip Nvidia đang đẩy cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc lên một nấc thang căng thẳng mới, buộc Mỹ phải tái đánh giá chiến lược an ninh công nghệ toàn diện.

 

Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra “tối hậu thư” cho ban lãnh đạo Nvidia trong 10 ngày phải giải trình rõ ràng việc có hay không sự dung túng để các dòng chip AI tối tân lọt vào tay Trung Quốc.

canh tranh chip ai giua my - trung truoc them hoi nghi cap cao apec va asean hinh anh 1
Cựu CEO Nvidia Jensen Huang trong bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bessent còn công khai thúc ép Nvidia tìm kiếm một người từ bên ngoài để nắm giữ vị trí Giám đốc Điều hành (CEO), sau khi cựu CEO Jensen Huang vướng vào bê bối tình ái với một nữ giám đốc của Megaspeed, người bị tình nghi là điệp viên Trung Quốc.

Sự cố này đang khoét sâu thêm sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền Mỹ. Bộ trưởng Bessent đã công khai chỉ trích Bộ Thương mại (đứng đầu là Bộ trưởng Howard Lutnick) vì đã trì hoãn việc đưa Megaspeed vào danh sách đen xuất khẩu, bất chấp các cảnh báo tình báo. Mặc dù Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc gián điệp, gọi đây là những thông tin “vô căn cứ”, vụ việc đang tạo đà cho phe cứng rắn tại Quốc hội Mỹ kêu gọi đình chỉ hoàn toàn giấy phép xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, sự việc bùng nổ ngay trước thềm chuyến công du dự kiến của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh, Trung Quốc, tạo ra một rào cản ngoại giao không nhỏ dù Mỹ đang nỗ lực khoanh vùng vụ việc.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cảnh báo rằng sự cố tại Nvidia không phải là một sự kiện đơn lẻ. Ông Randy Schriver, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung, đồng thời là cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhận định: “Những con chip này rất mạnh mẽ vì những gì chúng có thể kích hoạt, bao gồm cả các ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Nếu bạn nghĩ về tính tự chủ và các hệ thống không người lái, về quản lý không gian chiến trường và việc ra quyết định tối ưu... tất cả đều ngày càng được AI hỗ trợ. AI càng tốt, chip càng tốt, bạn sẽ càng có ưu thế trên chiến trường. Vì vậy, có những mối lo ngại an ninh quốc gia rất trực tiếp nếu thực tế mối quan hệ này là một con đường để Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thâu tóm loại chip tiên tiến này”.

Làn sóng chấn động từ vụ Nvidia không chỉ dừng lại ở hai cường quốc công nghệ Mỹ - Trung, mà còn đang lan tỏa mạnh mẽ đến các quốc gia ASEAN - những nước đang nuôi tham vọng trở thành trung tâm công nghệ mới. Phân tích về tác động sâu rộng của cuộc đua AI, nhà kinh tế chính trị Richard Heydarian đã đưa ra một góc nhìn đầy thận trọng.

“Cá nhân tôi lo lắng rằng AI đang được rao bán như một liều thuốc vạn năng, nhưng trên thực tế nó có thể là một 'con ngựa thành Troy' cho sự thâm nhập và thao túng bởi các siêu cường. Hoặc ở mức độ tồi tệ nhất, nó có thể chỉ là một sự thổi phồng nhằm che lấp những điểm yếu cơ bản trong cấu trúc kinh tế đang hiện hữu trên khắp Đông Nam Á”, ông Heydarian nói.

Rõ ràng, cuộc đua công nghệ toàn cầu không chỉ đơn thuần là việc sở hữu những cỗ máy thông minh nhất. Vụ bê bối Nvidia là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, đằng sau sức mạnh của AI là một ván cờ địa chính trị đầy phức tạp, nơi những sơ hở về an ninh nhân sự có thể làm lung lay cả một chiến lược quốc gia. Việc điều hướng sao cho vừa tận dụng được làn sóng AI, vừa không trở thành “quân cờ” trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ là thử thách lớn cho các quốc gia tại Hội nghị APEC và ASEAN trong những ngày tới.

Đào Trang/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, khi bị quy trách nhiệm về những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu chip AI và mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia Jensen Huang.

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bê bối Nvidia lan tới Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, khi bị quy trách nhiệm về những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu chip AI và mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia Jensen Huang.

Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia
Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia Jensen Huang hôm 10/11, khuyên ông tiếp tục đấu tranh để giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn, giữa những sóng gió bê bối.

Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia

Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia Jensen Huang hôm 10/11, khuyên ông tiếp tục đấu tranh để giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn, giữa những sóng gió bê bối.

Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức
Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ông Tim Cook, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Apple, trở thành người kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia, sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn sản xuất chip này bất ngờ từ chức.

Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ông Tim Cook, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Apple, trở thành người kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia, sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn sản xuất chip này bất ngờ từ chức.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ