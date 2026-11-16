Cạnh tranh chip AI giữa Mỹ - Trung trước thềm Hội nghị cấp cao APEC và ASEAN

Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra “tối hậu thư” cho ban lãnh đạo Nvidia trong 10 ngày phải giải trình rõ ràng việc có hay không sự dung túng để các dòng chip AI tối tân lọt vào tay Trung Quốc.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang trong bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bessent còn công khai thúc ép Nvidia tìm kiếm một người từ bên ngoài để nắm giữ vị trí Giám đốc Điều hành (CEO), sau khi cựu CEO Jensen Huang vướng vào bê bối tình ái với một nữ giám đốc của Megaspeed, người bị tình nghi là điệp viên Trung Quốc.

Sự cố này đang khoét sâu thêm sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền Mỹ. Bộ trưởng Bessent đã công khai chỉ trích Bộ Thương mại (đứng đầu là Bộ trưởng Howard Lutnick) vì đã trì hoãn việc đưa Megaspeed vào danh sách đen xuất khẩu, bất chấp các cảnh báo tình báo. Mặc dù Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc gián điệp, gọi đây là những thông tin “vô căn cứ”, vụ việc đang tạo đà cho phe cứng rắn tại Quốc hội Mỹ kêu gọi đình chỉ hoàn toàn giấy phép xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, sự việc bùng nổ ngay trước thềm chuyến công du dự kiến của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh, Trung Quốc, tạo ra một rào cản ngoại giao không nhỏ dù Mỹ đang nỗ lực khoanh vùng vụ việc.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cảnh báo rằng sự cố tại Nvidia không phải là một sự kiện đơn lẻ. Ông Randy Schriver, Chủ tịch Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung, đồng thời là cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nhận định: “Những con chip này rất mạnh mẽ vì những gì chúng có thể kích hoạt, bao gồm cả các ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Nếu bạn nghĩ về tính tự chủ và các hệ thống không người lái, về quản lý không gian chiến trường và việc ra quyết định tối ưu... tất cả đều ngày càng được AI hỗ trợ. AI càng tốt, chip càng tốt, bạn sẽ càng có ưu thế trên chiến trường. Vì vậy, có những mối lo ngại an ninh quốc gia rất trực tiếp nếu thực tế mối quan hệ này là một con đường để Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thâu tóm loại chip tiên tiến này”.

Làn sóng chấn động từ vụ Nvidia không chỉ dừng lại ở hai cường quốc công nghệ Mỹ - Trung, mà còn đang lan tỏa mạnh mẽ đến các quốc gia ASEAN - những nước đang nuôi tham vọng trở thành trung tâm công nghệ mới. Phân tích về tác động sâu rộng của cuộc đua AI, nhà kinh tế chính trị Richard Heydarian đã đưa ra một góc nhìn đầy thận trọng.

“Cá nhân tôi lo lắng rằng AI đang được rao bán như một liều thuốc vạn năng, nhưng trên thực tế nó có thể là một 'con ngựa thành Troy' cho sự thâm nhập và thao túng bởi các siêu cường. Hoặc ở mức độ tồi tệ nhất, nó có thể chỉ là một sự thổi phồng nhằm che lấp những điểm yếu cơ bản trong cấu trúc kinh tế đang hiện hữu trên khắp Đông Nam Á”, ông Heydarian nói.

Rõ ràng, cuộc đua công nghệ toàn cầu không chỉ đơn thuần là việc sở hữu những cỗ máy thông minh nhất. Vụ bê bối Nvidia là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, đằng sau sức mạnh của AI là một ván cờ địa chính trị đầy phức tạp, nơi những sơ hở về an ninh nhân sự có thể làm lung lay cả một chiến lược quốc gia. Việc điều hướng sao cho vừa tận dụng được làn sóng AI, vừa không trở thành “quân cờ” trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ là thử thách lớn cho các quốc gia tại Hội nghị APEC và ASEAN trong những ngày tới.