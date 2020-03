Cập nhật Covid-19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới

Vào lúc 5h58 ngày 26/3/2020 (giờ Việt Nam), trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật như sau: Thế giới có 21.175 trường hợp tử vong do dịch bệnh Covid-19 (gây ra bởi virus SARS-CoV-2) và 467.537 người mắc căn bệnh này.

Đưa bệnh nhân Covid-19 lên xe cấp cứu ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Như vậy so với số liệu của Worldometer vào lúc 23h42 ngày 25/3, thế giới đã tăng thêm 1.372 ca tử vong do Covid-19 và 20.946 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới chỉ sau khoảng 6 tiếng đồng hồ.



Theo bảng số liệu mới nhất của Worldometer, số ca tử vong do Covid-19 ở Italy tiếp tục tăng đáng lo ngại, lên con số 7.503 người, tức là gấp hơn hai lần con số tương ứng của Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 ở Tây Ban Nha được Worldometer cập nhật vào lúc 5h58 ngày 26/3 là 3.647 người, cũng vượt qua con số của Trung Quốc đại lục. Điều đó có nghĩa rằng Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia có nhiều người chết do Covid-19 đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Italy.

Vẫn theo các con số thống kê của Worldometer, 5 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng đầu thế giới cho tới nay lần lượt là (1) Trung Quốc (chỉ tính số ca ở đại lục), (2) Italy, (3) Mỹ, (4) Tây Ban Nha và (5) Đức. Riêng Đức tuy có 37.323 ca mắc Covid-19 nhưng mới ghi nhận 206 ca tử vong do bệnh này.

Tại Trung Đông, Israel ghi nhận 2.369 ca mắc Covid-19 nhưng số trường hợp tử vong do bệnh này cũng ở mức khá thấp (5 người).

Còn tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh ở Indonesia vẫn diễn biến phức tạp khi quốc gia Hồi giáo này có tới 790 ca mắc Covid-19 và 58 ca tử vong do bệnh này.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.