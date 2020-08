Cập nhật Covid-19: Hơn 20,2 triệu ca mắc, 737.495 ca tử vong trên toàn cầu

Mỹ ghi nhận thêm 42.456 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 5,2 triệu trường hợp với 166.067 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 450 người chết vì dịch bệnh này.

Ảnh minh họa: Reuters

Mùa đông đang sắp đến, kéo theo mùa cảm lạnh và cúm mùa ở Mỹ. Các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo trừ khi số ca mắc bắt đầu giảm từ bây giờ, nếu không thì Mỹ có thể phải trải qua một mùa đông vô cùng u ám và ảm đạm.

"Tôi nghĩ tháng 11, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 sẽ là những tháng rất khó khăn ở đất nước này nếu không có vaccine", Michael Osterholm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách về Dịch bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota cho hay.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 3 thế giới với 21.888 trường hợp và 616 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 3 triệu với 101.752 ca tử vong.

Cũng tại Bán cầu Nam, Chile ghi nhận 1.988 ca mắc và 62 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 375.044 với số ca tử vong vượt mốc 10.000. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 9 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 6 trên thế giới với 4.376 ca mắc mới và 292 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 52.298 trường hợp.

Đáng chú ý, Colombia ghi nhận lên tới 10.142 ca mắc/ngày, nâng tổng số ca lên 397.623 trường hợp. Quốc gia Nam Mỹ này đã vượt Chile và trở thành nước có số ca mắc nhiều thứ 8 trên thế giới. Trong 24h qua, Colombia có 312 người chết vì Covid-19 với tổng số ca tử vong trên toàn quốc là 13.154.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 5.118 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 892.654 với 15.001 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 70 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 259 ca mắc mới và 4 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận tới 1.219 ca mắc mới và 5 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 16 và 19 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Tây Ban Nha bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại. Trong 24h qua, nước này ghi nhận 2.873 ca mắc mới và 73 trường hợp tử vong. Tây Ban Nha vẫn nằm trong 10 quốc gia có nhiều ca mắc nhất thế giới với tổng số ca mắc là 370.060 và tổng số ca tử vong là 28.576.

Cơ quan y tế khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/8 đã hối thúc các quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tái áp đặt một số biện pháp hạn chế nhằm làm giảm sự lây lan của dịch bệnh và cảnh báo về làn sóng tái bùng phát các ca mắc tại một số khu vực của châu Âu.

Trong một báo cáo đánh giá rủi ro gần đây nhất, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, có những bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đang đẩy nhanh tốc độ lây nhiễm.

"Mặc dù nhiều nước hiện đang xét nghiệm cả các ca mắc bệnh nhẹ và tiền triệu chứng, vốn có thể khiến số ca mắc tăng lên nhưng có một sự gia tăng thực sự các ca mắc tại một số nước do các biện pháp giãn cách xã hội đã bị nới lỏng", cơ quan này cho hay.

ECDC cũng đánh giá "nguy cơ gia tăng thêm số ca mắc Covid-19 là cao" và nếu các nước này không áp đặt các biện pháp hạn chế, nguy cơ đó là "rất cao".

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 53.016 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 2,2 triệu trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 45.353 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 887 người tử vong trong 24h qua.

Cũng trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận 3.739 ca mắc mới và 213 trường hợp ca tử vong, vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới với 563.598 ca.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có các quốc gia đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 và cũng là các quốc gia đã kiểm soát thành công dịch bệnh, đang chứng kiến số ca mắc gia tăng trở lại.

Nhật Bản ghi nhận tới 1.207 trường hợp mắc mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên 47.990 ca với 1.047 ca tử vong.

Philippines cũng chứng kiến số ca mắc tăng cao giữa bối cảnh hệ thống y tế nước này đang trên bờ vực sụp đổ và chính phủ đã hết tiền để hỗ trợ người dân chống Covid-19 trong thời gian phong tỏa. Nước này ghi nhận tới 6.958 ca mắc trong 24h qua và 24 ca tử vong. Tổng số ca Covid-19 tại Philippines là 136.638 với 2.294 ca tử vong.

Australia ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số với 323 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 21.407, trong đó có 314 ca tử vong.

Ngày 10/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo có một "khoảng cách to lớn trên toàn cầu" về nguồn ngân sách nhằm chống lại đại dịch Covid-19 và nguồn ngân sách cam kết. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các khoản đóng góp cho tổ chức này chỉ chiếm 10% nguồn ngân sách trên.

"Chỉ riêng vaccine chúng ta đã cần hơn 100 tỷ USD", ông Tedros cho hay. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO cho biết ông vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong đại dịch này: "Không bao giờ là quá trễ để đảo chiều đại dịch. Thông điệp hiện nay là hãy ngăn chặn, ngăn chặn và ngăn chặn dịch bệnh".

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 192.774 ca mắc Covid-19 mới và 3.943 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 20,2 triệu trường hợp, trong đó có 737.495 ca tử vong./.