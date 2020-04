Cập nhật Covid-19: Thế giới có gần 70.000 ca mắc mới, thêm 5.131 ca tử vong

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 7/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 1.342.372 trường hợp, trong đó 74.558 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 278.182 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 209 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ảnh minh họa: AP

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 27.413 ca mắc và 1.176 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 364.086 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 10.792 trường hợp.



Theo các chuyên gia y tế, đây là tuần mà số ca tử vong ở Mỹ dự kiến có thể sẽ tăng gấp đôi so với bình thường. Brett Gioir, Trợ lý bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ, cho biết các điểm nóng Covid-19 bao gồm New York, New Jersey và Detroit sẽ chứng kiến số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng đột biến trong tuần này.

Ông Gioir, đồng thời là một thành viên của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, cũng dự báo tình trạng này sẽ diễn ra tại các thành phố khác của Mỹ trong những tuần tới.

Các chuyên gia y tế Mỹ tiếp tục khẳng định giãn cách xã hội và ở nhà là biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế sự lây lan của virus. Tới nay đã có hơn 90% dân số Mỹ được yêu cầu ở nhà và hạn chế tối đa ra ngoài, tuy nhiên, hiện vẫn còn 8 bang của Mỹ không áp dụng lệnh này.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã vượt mốc 136.000 sau khi nước này ghi nhận thêm 5.029 trường hợp trong ngày 6/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 13.341 sau khi ghi nhận thêm 700 trường hợp trong ngày 5/4.

Điều đáng ngại nhất với Tây Ban Nha từ vài tuần qua là số nhân viên y tế nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Theo Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, Salvador Illia, hiện đã có tới 19.400 y, bác sỹ, nhân viên y tế Tây Ban Nha nhiễm bệnh và 10% trong số đó phải nhập viện điều trị, khiến sức ép về việc thiếu thốn nhân lực, trang bị y tế với các bệnh viện Tây Ban Nha càng nặng nề hơn.

Nhằm đối phó với tình trạng này, Tây Ban Nha đã huy động gần 60.000 y, bác sỹ, nhân viên y tế đã về hưu quay trở lại trợ giúp cho hệ thống y tế cho đến ít nhất là hết thời gian phong toả vào ngày 26/4.

Italy ngày 6/4 ghi nhận thêm 3.599 ca mắc mới và 636 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 132.547, trong đó có 16.523 ca tử vong. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 17/3 và lần đầu tiên sau gần 3 tuần, số người nhiễm mới hàng ngày tại Italy ít hơn mức 2.000, trong khi vào lúc cao điểm, Italy có đến gần 6.500 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Số bệnh nhân nặng phải điều trị tăng cường cũng đã giảm thêm 79 người so với một ngày trước đó, và cũng là ngày thứ 3 liên tiếp chỉ số quan trọng này suy giảm, cho thấy quãng thời gian khó khăn nhất với các bệnh viện tại Italy đã đi qua.

Tuy nhiên, số bệnh nhân tử vong trong ngày 6/4 đã lại tăng cao trở lại, ở mức 636 người thiệt mạng, cao hơn gần 20% so với ngày 5/4. Lý giải cho điều này, Giám đốc Cơ quan phòng vệ dân sự Italy, ông Angelo Borrelli cho rằng đây đa số là các bệnh nhân đã nhiễm bệnh từ 2 tuần trước, khi dịch Covid-19 tại Italy đang ở đỉnh điểm.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 103.374 trường hợp. Cụ thể, ngày 6/4 nước này ghi nhận thêm 3.599 ca mắc mới và 226 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 1.810.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 5/4 là 98.010 sau khi ghi nhận thêm 5.171 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 833, nâng tổng số ca tử vong lên 8.911.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran khẳng định, dịch Covid-19 tại Pháp vẫn chưa đạt đỉnh. Trong thời gian tới, nước Pháp sẽ tăng tốc xét nghiệm cho người dân, đặc biệt trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, trong bối cảnh số ca tử vong tại đây ngày một tăng.

Anh cũng có thêm 3.802 ca mắc và 439 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 6/4. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 51.608 trường hợp, trong đó 5.373 ca tử vong.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 6/4 đã được đưa vào phòng điều trị tích cực, chỉ 1 ngày sau khi ông nhập viện, do các dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khoẻ của ông đang trở nên xấu đi sau hơn 10 ngày nhiễm Covid-19.

Thông tin về việc ông Boris Johnson phải điều trị tích cực và đối mặt với nguy hiểm đe doạ tính mạng ngay lập tức khiến chính trường Anh chấn động. Các chính trị gia hàng đầu tại các đảng phái tại Anh đều coi đây là tin tức khủng khiếp, nhưng cũng tin tưởng là các bác sỹ Anh sẽ giúp ông Boris Johnson hồi phục.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 60.500 sau khi ghi nhận thêm 3.802 trường hợp trong ngày 6/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 3.739 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.708 trường hợp, trong đó có 3.331 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới.Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là các ca nhập cảnh.

Số ca mắc Covid-19 tại các nước châu Á khác vẫn tiếp tục tăng.

Tại Hàn Quốc, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 10.284, trong đó có 186 ca tử vong. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại nước này chỉ ở mức 2 con số.

Trong khi đó, Malaysia hiện đã có 3.793 ca mắc trong đó 131 ca tử vong. Các con số này ở Ấn Độ lần lượt là 4.788 và 136 và ở Philippines là 3.660 và 163.

Theo một sắc lệnh được Thủ tướng Narendra Modi ban hành ngày 6/4, các vị trí được bầu trong bộ máy hành chính trung ương Ấn Độ sẽ cắt giảm 30% thu nhập trong 1 năm để dành ngân sách cho nhiệm vụ chống đại dịch Covid-19.

Danh sách này gồm có cả Tổng thống Ram Nath Kovind, phó Tổng thống Venkaiah Naidu, các nghị sỹ và bộ trưởng liên bang. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng quyết định dừng các kế hoạch phát triển địa phương trong hai năm và chuyển toàn bộ ngân sách về một quỹ chung của Chính phủ.

Ước tính số tiền này vào khoảng 79 tỷ rupiah (tương đương 1 tỷ USD) trong hai năm tài khóa sắp tới. Quyết định này được đưa ra sau khi thủ tướng Ấn Độ Modi thông báo với các thành viên đảng BJP cầm quyền rằng cần chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với đại dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia và Thái Lan đều đã vượt mốc 2.000 trường hợp./.