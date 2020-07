Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 16,1 triệu ca mắc, châu Á báo động

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h11 ngày 26/7/2020 (giờ Việt Nam như sau): Thế giới có 16.176.416 bệnh nhân Covid-19, trong đó 647.416 người đã tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm tới 244.971 ca mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và thêm 5.531 ca tử vong.

Người dân châu Á đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Sky News.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Chile, (9) Tây Ban Nha, và (10) Anh. Quốc gia Nam Á Pakistan và quốc gia Tây Á Saudi Arabia đang lần lượt chiếm vị trí thứ 12 và thứ 13 thế giới về số ca bệnh Covid-19.



Trong khi đó, danh sách các quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Mexico, (5) Italy, (6) Ấn Độ, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran. Nga và Bỉ đang lần lượt chiếm vị trí 11 và 12 về số ca tử vong cao nhất thế giới.

Như vậy châu Mỹ vẫn đang thống lĩnh thế giới về cả số ca nhiễm SARS-CoV-2 và số ca tử vong do virus này. Siêu cường Mỹ hiện ghi nhận tới 4.310.539 ca mắc Covid-19 (tăng 62.212 ca sau 1 ngày) và 149.324 trường hợp tử vong do Covid-19 (tăng 834 trường hợp sau 1 ngày). Brazil bám sát Mỹ cả về số ca bệnh và số ca tử vong. Thậm chí trong 24 tiếng qua, Brazil ghi nhận thêm tới 1.111 ca tử vong mới do Covid-19.

Tuy nhiên, châu Á cũng đang nổi lên như một điểm nóng đáng báo động về đại dịch này. Tình hình Covid-19 đang rất nguy hiểm ở một số quốc gia Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh…và các quốc gia Tây Á như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq.

Ấn Độ hiện có 1.385.494 người mắc Covid-19 và 32.096 ca tử vong do bệnh này. Iraq cũng có tới 107.573 bệnh nhân Covid-19 (tăng 2.862 ca sau 1 ngày) và 4.284 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Tại Đông Nam Á, Indonesia đang đứng đầu khu vực này cả về số ca nhiễm SARS-CoV-2 (97.286) và số ca tử vong (4.714). Indonesia thậm chí đã vượt qua Trung Quốc về cả số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19. Indonesia cũng lọt vào top 5 nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất châu Á.

Philippines hiện xếp thứ 2 Đông Nam Á cả về số người nhiễm SARS-CoV-2 và số người thiệt mạng do virus này.

Hong Kong nằm sát Trung Quốc đại lục tiếp tục ghi nhận sự gia tăng ca mắc và ca tử vong do Covid-19 dù vùng lãnh thổ này từng có kinh nghiệm chống SARS trước đây và đang áp dụng nhiều biện pháp chặt chẽ để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã hiện diện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.