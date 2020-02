Cập nhật dịch Covid-19: thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn dịch covid-19 vào sáng 14/2, đã có thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm covid-19. Như vậy, số người tử vong vì chủng virus mới này đã tăng lên 1.483 người và tổng số ca nhiễm là 64.627 trường hợp tại Trung Quốc đại lục.

Các quốc gia tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc tăng đột biến gần 15.000 người nhiễm covid-19 ở Trung Quốc ngày 13/2 là do cách thức tính toán mới và điều đó không thể hiện sự biến chuyển lớn trong dịch bệnh. "Việc tăng số liệu như các bạn đã thấy trong 24 giờ qua phần lớn là do sự thay đổi trong cách thức tính toán số ca nhiễm bệnh", Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhận định với báo giới.

Ông Ryan cũng nói rằng ông hy vọng các chuyên gia trong phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc vào cuối tuần này.

Ở Việt Nam đến thời điểm này đã có 16 người dương tính với Covid-19, gồm:- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); - 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)./.