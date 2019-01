Cập nhật không khí đón Năm mới 2019 trên toàn thế giới

Không khí chào đón năm mới ở Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) VOV.VN - Rất nhiều người đã có mặt tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York để chờ lễ đếm ngược tới thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2019. Năm nay, giới chức New York dự kiến gần 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm Manhattan để đón năm mới.

Ít nhất 1,2 tỷ người toàn cầu sẽ theo dõi sự kiện thả quả cầu pha lê đúng giờ khắc giao thừa.

Bất chấp thời tiết, rất nhiều người vấn háo hức chờ lễ đếm ngược ở Quảng trường Thời đại.