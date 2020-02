Cập nhật: Thêm 69 ca tử vong do nCoV, tổng số ca nhiễm vượt 30.000

Theo số liệu mới nhất, tỉnh Hồ Bắc - "tâm chấn" bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây nên đã ghi nhận thêm 2.447 trường hợp nhiễm bệnh mới và 69 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên toàn tỉnh lên 22.112 ca với ít nhất 618 người tử vong.

Một nhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt của một du khách tại chợ hải sản ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: EPA

Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh vì vius corona mới trên toàn thế giới đã lên tới con số hơn 30.000 người.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/2 cho biết vẫn còn quá sớm để nói rằng dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra ở Trung Quốc đang đạt đỉnh nhưng cũng dẫn ra rằng quốc gia này đã ghi nhận ngày đầu tiên số người nhiễm bệnh mới đã giảm.

"Chúng tôi vẫn đang ở giữa dịch bệnh căng thẳng. Có những chu kỳ lây nhiễm và chúng ta có thể thấy số người nhiễm bệnh tăng lên trong những ngày tới. Nhưng ít nhất là tại thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn ổn định. Tuy nhiên, khi vẫn còn 4.000 hay gần 3.700 trường hợp nhiễm virus được xác nhận trong 1 ngày thì đó không phải là điều nên ca ngợi và đây vẫn là một mối lo ngại lớn", chuyên gia về tình trạng khẩn cấp của WHO MIke Ryan nhận định./.