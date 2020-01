Câu chuyện cảm động của cặp đôi Australia sau “bão” lửa cháy rừng

Cánh rừng cây cháy trơ trụi nằm bên con đường dài thăm thẳm dẫn vào thị trấn phía tây Eden, ven biển New South Wales, Australia. Trong nhiều ngày, việc tiếp cận khu vực này đã bị hạn chế do nhà chức trách lo ngại không đảm bảo an toàn.

Ngôi nhà của Bruce Honeyman và Julie-Ann Grima bị lửa cháy rừng phá hủy. Ảnh: CNN

Các vụ cháy đã hoành hành ở một số bang của Australia trong nhiều tháng nhưng nhiệt độ cao và gió mạnh đã đẩy mức độ nguy hiểm lên đến mức “nghiêm trọng: trong tuần qua. Cháy rừng quy mô lớn cũng đã tiến gần đến các thị trấn, công viên quốc gia và những vùng rừng rậm rạp.



Cùng với những người hàng xóm ở cộng đồng dân cư nhỏ bé Pericoe, Bruce Honeyman và Julie-Ann Grima đã rời ngôi nhà họ gắn bó suốt 10 năm qua vào đúng đêm giao thừa đón Năm mới 2020 khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu.

Họ viết một bức thư tay gửi cho các người lính cứu hỏa, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ở hiên nhà: “Di tản đến Eden”.

Trong nhiều ngày, Honeyman và Grima đã liên tục theo dõi tin tức về tình hình thời tiết, cập nhật những nỗ lực dập tắt các đám cháy của lực lượng chức năng. Ngọn lửa hung hãn đã thiêu rụi hàng triệu héc-ta cây bụi ở Australia và vẫn đang tiến gần hơn về phía họ. Hôm qua (6/1) là cơ hội đầu tiên cặp đôi có thể quay trở về nhà.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cả hai đều bàng hoàng trước những gì còn lại. Ngôi nhà của họ giờ chỉ còn là tàn tích.

“Họng tôi như nghẹn lại khi thỉnh thoảng nhìn thấy mọi người… những người trở về và phải đối mặt với điều này. Nó khiến tôi nghĩ về cảm giác của mình nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó”, Bradley Clint – một chỉ huy của lực lượng cứu hỏa nói với phóng viên.

Trên một địa hình dốc, cấu trúc ngôi nhà vẫn đứng vững nhưng sức nóng dữ dội đã phá hủy cửa sổ kim loại, nung chảy mái nhà.

Cặp đôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà dường như đang “oằn mình” chống lại việc bị sụp đổ hoàn toàn.

“Tôi đã hình dung đến kết quả như thế này”, Honeyman nói trong khi cố kiềm chế không để nước mắt trào ra.

“Sự hung dữ của lửa là không thể tin được. Chúng ta đã đưa ra quyết định đúng đắn khi sơ tán mọi người. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó”, người đàn ông chia sẻ và quay ra ôm lấy Grima.

Ngôi nhà thân yêu của Bruce Honeyman và Julie-Ann Grima có thể đã bị phá hủy nhưng không phải tất cả tài sản của họ đều đã mất trong biển lửa. Chiếc võng treo ở một cái cây gần đó vẫn còn, lối vào nhà bằng gỗ mà họ cùng nhau lát trước Giáng sinh cũng không bị thiêu rụi, đống gỗ và dây phơi trong vườn vẫn còn nguyên…

“Chúng tôi đã không may mắn”, Honeyman nói.

Trong khi cặp đôi vẫn đang thẫn thờ trước những gì còn sót lại của ngôi nhà, người hàng xóm của họ, Tracey Wilson đi ngang qua. “Ôi Chúa ơi. Tôi từng thuê căn nhà trước khi họ (Honeyman và Grima – ND) cải tạo nó. Tôi cảm thấy tan nát trái tim khi phải chứng kiến cảnh tượng này”.

Theo ước tính, lửa cháy rừng đã phá hủy khoảng 1.500 ngôi nhà trên khắp Australia, đánh dấu một mùa cháy rừng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Mưa đã bắt đầu rơi hôm 6/1 nhưng là không đủ để dập tắt ngọn lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, cần phải có nhiều tuần mưa lớn để có thể bù đắp cho mặt đất bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm khô hạn.

“12 tháng trước, toàn bộ thung lũng này vẫn còn được phủ xanh bởi cây lá. Đây là rủi ro bạn gặp phải khi sống giữa những rừng cây bụi. Đây là Australia. Chúng tôi đã có nhiều thứ hơn những gì một số người có, chúng tôi phải biết ơn vì điều đó”, Grima nói.

Bruce Honeyman và Julie-Ann Grima cho biết họ đang dành thời gian để suy nghĩ về những bước đi tiếp theo./.