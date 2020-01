Câu chuyện về cô chó dũng cảm, cứu hàng chục sinh mạng khỏi cháy rừng

Patsy, 6 tuổi, thuộc giống chó “collie biên giới” đang chăn cừu cùng với người chủ thì ngọn lửa bất ngờ lan tới thị trấn nông thôn Corryong tại bang Victoria. Trong lúc người chủ mải chiến đấu với ngọn lửa, cô chó này đã đưa bầy cừu đến bãi cỏ an toàn nhất. Metro UK cho biết, nhờ Patsy mà cả đàn cừu được cứu sống.

Cô chó chăn cừu Patsy. Ảnh: Daily Mail.

Ngay sau đó, Cath Hill - chủ nhân của Patsy đã chia sẻ câu chuyện về cô chó “anh hùng” này trên mạng xã hội. “Cho phép tôi giới thiệu Patsy - cô chó tuyệt vời. Vào ngày 31/12/2019, khi đám cháy ở Corryong đang bùng phát dữ dội, cô chó này và anh trai tôi đang quây đàn cừu lại để đưa chúng đến bãi cỏ an toàn nhất trong trang trại. Patsy đã tìm được một nơi an toàn, trong khi anh trai tôi mải mê chữa cháy bằng máy kéo và một bể nước. Hầu như cả đàn cừu đều được an toàn, các kiện cỏ khô, khu chuồng trại và cả những ngôi nhà trong trang trại đều không hề hấn gì. Cô chó nhỏ đã làm một công việc thật tuyệt vời”.

Cath Hill cũng đăng tải đoạn video ngắn về Patsy sau khi cô chó này giải cứu đàn cừu và tranh thủ nghỉ ngơi tại một bãi cỏ bị cháy xém.

“Này Patsy, mày có nghe thấy tiếng những con cừu không? Đó là tất cả công việc của mày. Làm tốt lắm”, Cath Hill nói với Patsy trong đoạn video.

Đoạn video ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi cô chó Patsy./.

Video: Patsy tranh thủ nghỉ ngơi sau khi cứu đàn cừu khỏi đám cháy.