CDC: SARS-CoV-2 lây nhiễm qua tiếp xúc bề mặt hơn là qua không khí

Tại phiên điều trần ở Hạ viện ngày 27/02, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield cho biết, cơ quan này đang khẩn trương nghiên cứu thời gian virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại và lây nhiễm trên các bề mặt.

Virus corona. Ảnh minh họa: BBC.

Theo ông Redfield, virus này có thể tồn tại 2 tiếng trên bề mặt đồng và thép và lâu hơn trên các bề mặt khác như bìa hoặc nhựa. Ông Robert Redfield cho biết, các trường hợp lây nhiễm chủ yếu qua tiếp xúc với bề mặt hơn là qua không khí và đó có thể là lý do bùng phát lây nhiễm trên du thuyền Diamond Princess.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do SARS-CoV-2 gây ra ở Trung Quốc là giữa 2% và 4% trong khi tỷ lệ tử vong do cúm mùa là 0.1%. Hiện đã có gần 80.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và gần 2.800 trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Covid-19 đã lan tới 54 quốc gia với khoảng 3.700 trường hợp lây nhiễm và 57 trường hợp tử vong./.