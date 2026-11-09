CEO Nvidia xin lỗi vì ngoại tình với người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh CEO Nvidia đang vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trong một sự kiện tại Đức. (Ảnh: Reuters)

CEO Nvidia Jensen Huang ngày 8/11 đã gửi lời xin lỗi tới vợ và các con sau khi thừa nhận không chung thủy trong hôn nhân. Theo Foxnews, thông điệp được ông gửi tới nhân viên và cung cấp cho báo chí cùng thời điểm Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa ông và một phụ nữ bị nghi là do tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

“Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, ông Huang viết.

Trước đó, báo New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ với Alice Huang, một lãnh đạo của công ty Megaspeed, người mà tình báo Mỹ xác định là một nhân vật có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Theo thông tin được New York Times công bố ngày 8/11, ông Huang đã thừa nhận với hội đồng quản trị Nvidia về mối quan hệ thân mật này.

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và những tổn thương mà tôi gây ra. Tôi chấp nhận những chỉ trích đi kèm với hành động của mình”, ông Huang nói.

Nvidia xác nhận ông Huang sẽ tiếp tục giữ chức CEO trong thời gian cuộc điều tra diễn ra. Người phát ngôn công ty khẳng định những thông tin mới được công bố sẽ không làm gián đoạn hoạt động của tập đoàn, đồng thời cho biết ông Huang cam kết tiếp tục điều hành Nvidia.

Nvidia điều tra độc lập về nguy cơ rò rỉ thông tin

Theo thông báo của hội đồng quản trị Nvidia, các thành viên độc lập sẽ giám sát cuộc điều tra với sự hỗ trợ của một đơn vị tư vấn pháp lý độc lập bên ngoài.

CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang xuất hiện tại một sự kiện. (Ảnh: Daily Beast)

Hội đồng quản trị cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có nhằm làm rõ những vấn đề liên quan. “An ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ được đặt lên trên lợi ích của Nvidia và các cổ đông”, tuyên bố của hội đồng quản trị Nvidia nêu rõ. Ông Huang cũng khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Theo New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng cảnh báo các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối liên hệ giữa ông Huang và người phụ nữ này.

Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của Quốc hội Mỹ. Ba nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện gồm Brian Mast, John Moolenaar và Rick Crawford đã yêu cầu ông Huang giải trình về những tương tác với Alice Huang cũng như các biện pháp bảo vệ của Nvidia trước nguy cơ gián điệp nước ngoài.

Các nghị sĩ Mỹ đã mời CEO Nvidia tham dự một phiên họp chung trực tiếp vào ngày 18/11, một ngày sau khi công ty dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Hiện chưa rõ ông Huang có tham dự hay không.

Theo các nghị sĩ, những thông tin gần đây đặt ra lo ngại về khả năng Trung Quốc tiếp cận các công nghệ và thông tin nhạy cảm của Mỹ. Quốc hội cần làm rõ liệu an ninh quốc gia có bị đặt vào tình thế rủi ro hay không.

Tâm điểm của cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung

Sự chú ý dành cho ông Huang diễn ra vào thời điểm Nvidia có lợi ích lớn trong các cuộc thảo luận về chính sách xuất khẩu công nghệ của Mỹ. CEO Nvidia thời gian qua đã vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế đối với việc bán chip của công ty sang Trung Quốc.

Hồi tháng 5/2026, ông Jensen Huang tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc. Các dòng chip của Nvidia được đặc biệt chú ý trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giành lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo những thông tin được báo chí Mỹ công bố, Alice Huang bị nghi đã thu thập thông tin cho Bắc Kinh trong thời gian xây dựng mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ ban đầu không tin rằng ông Jensen Huang biết về những hoạt động tình báo bị cáo buộc của người phụ nữ này.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi về khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm tại một tập đoàn giữ vị trí then chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ, cũng như các biện pháp kiểm soát rủi ro an ninh tại doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong môi trường cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận cho thấy thông tin mật của Nvidia hoặc lợi ích an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm. Kết quả cuộc điều tra độc lập và quá trình xem xét của Quốc hội sẽ là cơ sở quan trọng để làm rõ những nghi vấn xung quanh mối quan hệ cá nhân này.