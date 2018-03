Chân dung John Bolton - Cố vấn An ninh Quốc gia được Trump lựa chọn

Trong dòng tin trên Twitter, ông Trump viết: "Tôi vui mừng thông báo rằng kể từ ngày 9/4/2018, Đại sứ John Bolton sẽ trở thành tân Cố vấn An ninh Quốc gia". Ảnh: AP. Trong thông báo lựa chọn Cố vấn An ninh Quốc gia mới John Bolton, ông Trump cũng không quên bày tỏ sự cảm kích trước sự phụng sự của tướng H.R. McMaster khi nói rằng ông “đã làm xuất sắc nhiệm vụ và vẫn luôn là bạn của tôi". Ảnh: AP. Ông John Robert Bolton, sinh ngày 20/11/1948. Ảnh: Getty. Ông là một luật sư và là một nhà ngoại giao từng phục vụ dưới nhiều chính quyền của đảng Cộng hòa. Ảnh: nationalinterest. Ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ tháng 8/2005 – 12/2006. Ảnh: AP. Ông Bolton hiện là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện American Enterprise. Ảnh: Gage Skidmore. Ông đồng thời là cố vấn cao cấp cho công ty Freedom Capital Investment Management. Ảnh: Zuma. John Bolton còn là một nhà bình luận cho Kênh tin tức Fox News. Ảnh: ipikstellar. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ được ông Trump lựa chọn cũng là cố vấn cho công ty luật Kirkland & Ellis ở Washington, D.C. Ảnh: AP. Ông từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Tổng thống Mitt Romney. Ảnh: AP. Ông cũng tham gia một số viện nghiên cứu và chính sách có tiếng tại Mỹ, trong đó có Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế và Hội đồng Chính sách Quốc gia. Ảnh: AP. Ông John Bolton là vị cố vấn an ninh thứ 3 của Tổng thống Trump chỉ sau hơn một năm nắm quyền. Ảnh: Reuters. Theo CBS News, ông Bolton có lập trường cứng rắn về thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như vấn đề Triều Tiên. Ảnh: stream. Việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Bolton vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia là chỉ dấu cho thấy Mỹ có thể sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran - diễn biến có thể gây bất ổn lớn ở Trung Đông. Ảnh: AP./.

Trong dòng tin trên Twitter, ông Trump viết: "Tôi vui mừng thông báo rằng kể từ ngày 9/4/2018, Đại sứ John Bolton sẽ trở thành tân Cố vấn An ninh Quốc gia". Ảnh: AP. Trong thông báo lựa chọn Cố vấn An ninh Quốc gia mới John Bolton, ông Trump cũng không quên bày tỏ sự cảm kích trước sự phụng sự của tướng H.R. McMaster khi nói rằng ông “đã làm xuất sắc nhiệm vụ và vẫn luôn là bạn của tôi". Ảnh: AP. Ông John Robert Bolton, sinh ngày 20/11/1948. Ảnh: Getty. Ông là một luật sư và là một nhà ngoại giao từng phục vụ dưới nhiều chính quyền của đảng Cộng hòa. Ảnh: nationalinterest. Ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ tháng 8/2005 – 12/2006. Ảnh: AP. Ông Bolton hiện là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện American Enterprise. Ảnh: Gage Skidmore. Ông đồng thời là cố vấn cao cấp cho công ty Freedom Capital Investment Management. Ảnh: Zuma. John Bolton còn là một nhà bình luận cho Kênh tin tức Fox News. Ảnh: ipikstellar. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ được ông Trump lựa chọn cũng là cố vấn cho công ty luật Kirkland & Ellis ở Washington, D.C. Ảnh: AP. Ông từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Tổng thống Mitt Romney. Ảnh: AP. Ông cũng tham gia một số viện nghiên cứu và chính sách có tiếng tại Mỹ, trong đó có Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế và Hội đồng Chính sách Quốc gia. Ảnh: AP. Ông John Bolton là vị cố vấn an ninh thứ 3 của Tổng thống Trump chỉ sau hơn một năm nắm quyền. Ảnh: Reuters. Theo CBS News, ông Bolton có lập trường cứng rắn về thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như vấn đề Triều Tiên. Ảnh: stream. Việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Bolton vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia là chỉ dấu cho thấy Mỹ có thể sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran - diễn biến có thể gây bất ổn lớn ở Trung Đông. Ảnh: AP./.