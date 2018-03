Chân dung người thay thế ông Tillerson chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều

Ngày 13/3, Ngoại trưởng Rex Tillerson bất ngờ bị Tổng thống Donald Trump cách chức. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ngay lập tức được đề cử thay thế ông Tillerson. Ảnh ông Pompeo trong một phiên họp của Quốc hội tháng 9/2017: Vox Nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, ông Pompeo sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông Trump nói sẽ gặp mặt vào tháng 5. Ảnh: Ông Pompeo khi tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA: The New York Times Trong một tuyên bố trên Twitter, Tổng thống Donald Trump nói rằng: "Giám đốc CIA Mike Pompeo sẽ trở thành tân Ngoại trưởng. Ông ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Cám ơn ông Rex Tillerson vì những điều mà ông đã làm. Bà Gina Haspel sẽ trở thành nữ Giám đốc đầu tiên của CIA". Ông Pompeo là được cho là có quan điểm cứng rắn và những phát ngôn gây tranh cãi. Phong cách tương đồng khiến ông được lòng Tổng thống Mỹ. Ảnh: Ông Pompeo khi tới dự phiên họp của Ủy ban Tình báo Hạ viện hồi tháng 2/2018: The New York Times Ông Mike Pompeo từng học trường Luật Harvard và tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân sự West Point. Ông cũng từng làm luật sư chuyên về doanh nghiệp, một doanh nhân thành công. Ảnh ông Pompeo sau khi dự cuộc họp của Ủy ban Tình báo Hạ viện tháng 1/2018: Getty Đài NPR của Mỹ nhận định ông Pompeo chưa từng có kinh nghiệm ngoại giao và cũng không có phong cách của một nhà ngoại giao. Ảnh ông Pompeo khi tới Capitol Hill lúc Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang tháng trước: Japan Times. Một số người lại cho rằng, ông Pompeo thích hợp với vai trò nhà ngoại giao số một hơn ông Tillerson - người đã không ít lần phát biểu trái ngược với Tổng thống Mỹ. Nguyên thủ các nước sẽ tin tưởng lời nói của ông Pompeo với tư cách là sứ giả phản ánh chính xác quan điểm của Tổng thống Trump hơn ông Tillerson. Ảnh ông Pompeo trong buổi tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA: Heavy Tổng thống Trump đánh giá, "Trên cương vị Giám đốc CIA, ông Pompeo đã nhận được sự ca ngợi của các thành viên thuộc cả hai đảng nhờ tăng cường sức mạnh tình báo của nước Mỹ, hiện đại hóa năng lực phòng thủ và tấn công của chúng ta, đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi với bạn bè và đồng minh của Mỹ trong cộng đồng tình báo quốc tế". Ảnh: Ông Pompeo (giữa) trong một phiên họp về an ninh quốc gia: CNBC Tổng thống Donald Trump tin tưởng ông Pompeo người phù hợp với cương vị Ngoại trưởng vào thời điểm quan trọng này. "Ông ấy sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta về phục hồi lại vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế, tăng cường các mối quan hệ liên minh của chúng ta, đương đầu với kẻ thù, và tìm cách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên". Ảnh: Ông Pompeo (thứ 2 từ trái sang) khi còn là Nghị sỹ đảng Cộng hòa: Getty Ông Pompeo từng làm 3 nhiệm kì nghị sỹ đảng Cộng hòa ở Hạ viện trước khi trở thành Giám đốc CIA. Ảnh: Washington Examiner Ông Pompeo (bìa phải) trong phiên họp của ủy ban Thượng viện liên quan tới việc bổ nhiệm ông làm Giám đốc CIA: Zimbio Ông Pompeo (ngoài cùng bên phải) trong một phiên họp cùng Tổng thống Donald Trump (thứ 2 bên trái), Cố vấn an ninh Quốc gia McMaster (ngoài cùng bên trái) và Phó tổng thống Mike Pence. Ảnh: Time of Israel Ông Pompeo tham gia Hạ viện Mỹ năm 2010, đại diện bang Kansas. Ông là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện và một ủy ban về năng lượng và thương mại. Ông Pompeo tới tòa nhà của Thượng viện ở Capitol Hill tháng 2/2018: Getty Theo Washington Post, Khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc CIA, ông Pompeo thường lược bỏ các chủ đề liên quan đến Nga khi trình bày báo cáo tình báo với Tổng thống Donald Trump mỗi sáng, đặc biệt là vấn đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Các tin tình báo liên quan đến Nga mà có thể làm ông Trump thường chỉ được đưa vào trong báo cáo văn bản, chứ không được nói ra”. Ảnh:Anadolu./.

