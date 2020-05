Châu Âu cân nhắc lợi hại khi tiếp tục nới lỏng hạn chế chống Covid-19

Tuy nhiên, bài học từ Hàn Quốc và Trung Quốc buộc các quốc gia phải cân nhắc tính toán nguy cơ và lợi ích trước khi công bố quyết định cụ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thận trọng là điều cần làm lúc này, trong bối cảnh thế giới sẽ phải mất nhiều thời gian trước khi tìm được loại vaccine phù hợp.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Lille, Pháp, ngày 11/5/2020. Ảnh: THX.

Italy và Tây Ban Nha – 2 trong số nhiều nước châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục công bố các biện pháp giảm hạn chế dịch Covid-19 trong ngày 18/5. Hầu hết các doanh nghiệp ở Italy, bao gồm cả quán bar và các tiệm làm tóc sẽ được phép mở cửa trở lại lần đầu tiên sau hơn 2 tháng qua. Tây Ban Nha cũng đã lên kế hoạch nới lỏng thêm hạn chế tại 2 thành phố là Barcelona và Madrid cũng như cho phép tụ tập nhóm khoảng trên 10 người.

Các biện pháp giảm hạn chế được công bố sau khi số ca tử vong do Covid-19 ở 2 nước này có dấu hiệu giảm mạnh. Bỉ dự kiến cũng sẽ cho các trường tiểu học và trung học cơ sở mở cửa trở lại từ hôm nay song có điều kiện đi kèm. Hy Lạp, Đan Mạch và Ireland dự kiến cũng sẽ công bố các biện pháp nới lỏng hạn chế trong một vài ngày tới.

Tuy nhiên, bài học rút ra từ trường hợp của Hàn Quốc và Trung Quốc, với số ca lây nhiễm tiếp tục tái bùng phát khi các biện pháp hạn chế dịch được nới lỏng đã buộc lãnh đạo một số nước châu Âu phải thận trọng hơn khi đưa ra các quyết sách.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran trong một đoạn video đăng tải trên Twitter cá nhân hôm 17/5 đã nhắc nhở người dân cần tiếp tục giữ cảnh giác, bởi vì vi rút đang tiếp tục lây lan trên lãnh thổ nước này.

Cùng ngày, Bồ Đào Nha đã thông báo quyết định kéo dài “tình trạng báo động” trong nước cho đến ngày 31/5.

Thủ tướng Anh Boris Johnson - người từng phải nhập viện để điều trị Covid-19 – dường như thận trọng hơn khi nói về các biện pháp nới lỏng hạn chế. Trong một bài viết đăng tải trên tờ Điện tín Chủ nhật số ra hôm 17/5, ông Johnson đã thẳng thắn nói rằng, nước Anh sẽ còn một con đường dài phải đi trong nỗ lực đối phó với dịch. Theo ông, không dễ gì có thể tìm thấy một loại vaccine một sớm một chiều. Do đó, thận trọng sẽ không phải là thừa.

Sớm gỡ bỏ lệnh cách ly, phong tỏa để cuộc sống và việc làm của người dân quay trở lại bình thường là điều mà Chính phủ và người dân nhiều nước mong muốn lúc này. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc với những cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, các quyết sách đều cần được xem xét, cân nhắc một cách rất thận trọng để hạn chế sự bùng phát trở lại của đại dịch.

Trong một cuộc họp với các chuyên gia y tế cấp cao cuối tuần qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom đã nhấn mạnh: “Các quốc gia đều muốn đưa cuộc sống trở lại bình thường. Mỗi một nước đều áp dụng các biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo mọi người cần thận trọng ở mức cao nhất. Bất cứ biện pháp nào cũng nên áp dụng theo từng giai đoạn căn cứ vào tình hình cụ thể ở mỗi nước”.

Trong khi đó, người đứng đầu Chương trình Phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cũng cho rằng, vẫn còn một con đường dài phải đi trước khi có thế giới có thể thu được trái ngọt trong nỗ lực đối phó dịch Covid-19.

“Tất cả các quốc gia đều đang tìm ra một con đường nhằm bình thường hóa cuộc sống của người dân song đó là một con đường dài. Chúng ta đã nhìn thấy ví dụ ở một số quốc gia. Chỉ cần một đợt bùng phát nhỏ ở một địa điểm đã đòi hỏi những biện pháp nghiêm túc mạnh mẽ trong cộng đồng để phòng chống dịch. Do đó, chúng ta cần thận trọng, cảnh giác, duy trì các biện pháp hạn chế phù hợp để sẵn sàng đối phó dịch”, ông Mike Ryan nói.

Từ nay cho đến khi thế giới có thể tìm được vaccine điều trị Covid-19, có thể thấy, thận trọng có lẽ là giải pháp phù hợp nhất lúc này. Bởi tất cả các lĩnh vực đều đòi hỏi một giai đoạn thích ứng trước những thách thức mới./.