Châu Âu chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ 2 - Paris nâng cảnh báo cấp 3

Từ Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg tới Đức, các cơ quan dự báo khí tượng đều đồng loạt đưa ra cảnh báo, nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể một lần nữa tăng lên mức 40 độ C trong 2 ngày giữa tuần.

Tại Pháp, Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, dù nền nhiệt sẽ không tăng tới mức 45-46 độ C như hồi tháng 6 vừa qua, song đợt nắng nóng này sẽ tác động tới một nửa khu vực miền Bắc đất nước. Riêng thủ đô Paris, nhiệt độ giữa tuần dự báo tăng 41 thậm chí 42 độ C, có thể phá vỡ kỷ lục 40,4 độ C của năm 1947.

Chính quyền Paris đã phải kích hoạt kế hoạch đối phó cấp độ 3 trên thang 4 cấp độ, theo đó sẽ phải mở “các phòng lạnh” tại những khu vực công cộng, cũng như triển khai một loạt biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Đợt nắng nóng hồi mùa hè 2003 từng khiến 15.200 người chết ở Pháp.

Nhiệt độ cũng dự báo cũng tăng lên mức 40 độ C tại khu vực miền Trung và miền Bắc Italy, đặc biệt là Florence hay Ferrare. Trong khi tại các nước như Bỉ, Hà Lan và Luxembourg nhiệt độ trong tuần này cũng sẽ đạt hoặc vượt 40 độ C. Còn tại Áo, nước này đã ra cảnh báo màu cam trong 2 ngày 25 và 26/7 tới tại khu vực miền Tây.

Mùa hè nắng nóng bất thường trong năm nay đặc biệt đáng lo ngại tại Đức khi mức nhiệt kỷ lục 38,6 độ C đã được ghi nhận hồi cuối tháng 6 vừa qua tại Brandebourg, cao nhất trong 70 năm. Một nghiên cứu của viện Insa cho thấy, gần một nửa số người dân Đức được hỏi bày tỏ lo sợ về các đợt nắng nóng này.