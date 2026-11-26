Bài toán hóc búa nhất của châu Âu hiện nay là thiếu vốn tư nhân để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và mở rộng quy mô sản xuất. Theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực lượng tử tại EU chỉ thu hút khoảng 1,1 tỷ euro vốn tư nhân trong năm 2025, trong khi con số này tại Mỹ là 7 tỷ euro.

Theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực lượng tử tại EU chỉ thu hút khoảng 1,1 tỷ euro vốn tư nhân trong năm 2025, trong khi con số này tại Mỹ là 7 tỷ euro - Ảnh: Reuters

Để thu hút thêm nhà đầu tư tư nhân, Ủy ban châu Âu dự kiến dùng vốn công để góp vào quỹ. Theo đó, cứ mỗi euro vốn công đưa vào quỹ, Ủy ban kỳ vọng thu hút thêm tới 6 euro từ các nhà đầu tư tư nhân. Hiện Ủy ban châu Âu vẫn đang bàn về nguồn vốn và mức đóng góp, đồng thời đặt mục tiêu đưa quỹ đi vào hoạt động chậm nhất vào năm 2028.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu công bố dự thảo Đạo luật Lượng tử, hướng tới đưa EU vào nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này vào năm 2030. Không chỉ dừng ở việc kết nối các viện nghiên cứu và mở rộng hạ tầng thử nghiệm cho doanh nghiệp, dự thảo còn siết chặt giám sát chuỗi cung ứng linh kiện thiết yếu, đồng thời chuẩn bị nâng cấp hệ thống mã hóa để ứng phó với những rủi ro an ninh mạng từ máy tính lượng tử.

Dự thảo sẽ được Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU xem xét. Song song với quá trình này, Ủy ban châu Âu sẽ làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu và các nước thành viên để chuẩn bị thành lập Quỹ đầu tư công nghệ.