Châu Âu - dù chịu tác động trực tiếp nhất định - lại không có mặt, khi ba cường quốc cùng ngồi vào bàn thảo luận những vấn đề lớn của thế giới, từ an ninh hạt nhân đến luật pháp và trật tự quốc tế. Điều khiến Brussels lo ngại không chỉ là nguy cơ bị gạt khỏi một cuộc gặp, mà còn là khả năng lợi ích và tương lai an ninh của cả châu lục bị định đoạt trong những thỏa thuận mà họ không có tiếng nói.

Thượng đỉnh Trung Quốc - Nga - Mỹ tại Thâm Quyến khiến châu Âu lo ngại về khả năng mất tiếng nói trong những vấn đề hệ trọng toàn cầu (Ảnh: AP)

Nỗi lo về một trật tự mới được định hình sau cánh cửa kín

Ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp ba bên đầu tiên. Sự kiện lập tức làm dấy lên những liên tưởng về một “Hội nghị Yalta mới” - nơi các cường quốc có thể thảo luận và xác lập phạm vi ảnh hưởng trong trật tự thế giới.

So sánh này có thể không chính xác, bởi những khác biệt về lợi ích và chiến lược giữa Washington, Bắc Kinh và Moscow vẫn rất lớn. Ba nhà lãnh đạo không nhất thiết có chung tầm nhìn về tương lai thế giới, cũng không dễ đạt được một thỏa thuận toàn diện về những điểm nóng quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở chính việc ba cường quốc có thể cùng ngồi lại, trao đổi trực tiếp về những vấn đề mà mỗi bên đều có lợi ích chiến lược.

Trong khi đó, châu Âu không có mặt tại bàn đàm phán, dù cuộc xung đột tại Ukraine và tương lai an ninh của lục địa này là những vấn đề có thể chịu tác động lớn từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga.

Đây là lý do khiến có thể tạo ra tâm lý bất an ở nhiều thủ đô châu Âu sau sự kiện này. Theo những phân tích được CNN dẫn lại, một số quan chức châu Âu lo ngại Tổng thống Trump có thể đưa ra những thỏa thuận riêng với Tổng thống Putin mà không tham vấn đầy đủ các đồng minh. Một quan chức được dẫn lời nhận định khó có thể hình dung kết quả nào thực sự có lợi cho an ninh châu Âu; một ý kiến khác mô tả hình ảnh ba nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau là “rất tệ” đối với châu Âu.

Đối với Moscow, cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng không nhỏ. Sau nhiều năm bị phương Tây cô lập vì chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã trở lại với cuộc họp cùng lãnh đạo hai nền kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới. Hình ảnh này góp phần củng cố vị thế quốc tế của Nga, đồng thời cho thấy nỗ lực cô lập ngoại giao Moscow của châu Âu và các đồng minh phương Tây không đạt được kết quả như mong muốn.

Điều khiến châu Âu lo ngại hơn cả là cách tiếp cận của chính quyền Mỹ đối với tiến trình hòa bình Ukraine. Những nỗ lực đàm phán do các nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump dẫn dắt, trong đó có hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff, từng làm dấy lên quan ngại tại châu Âu về nguy cơ Kiev phải chấp nhận những nhượng bộ lớn. Các đề xuất liên quan đến lãnh thổ Donbass, bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như những động thái của Washington trong quan hệ với Moscow khiến các đồng minh châu Âu lo sợ lợi ích của họ có thể bị xem nhẹ.

Với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là Ukraine có thể phải nhượng bộ bao nhiêu lãnh thổ. Một thỏa thuận được xây dựng mà thiếu sự tham gia của các nước châu Âu có thể tác động trực tiếp đến cấu trúc an ninh của toàn lục địa, quan hệ giữa NATO và Nga, cũng như những cam kết về lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau chiến tranh.

Bởi vậy, nguy cơ lớn nhất không nhất thiết là một thỏa thuận “Yalta mới” được hình thành ngay tại Thâm Quyến. Đó có thể là sự xuất hiện của một cách thức ngoại giao mới, trong đó các cường quốc có thể đương nhiên quyết định những vấn đề chiến lược của thế giới, bất kể mong muốn của các thực thể có liên quan.

Châu Âu có thể mất gì?

Sự vắng mặt của châu Âu tại Thâm Quyến đặt ra một nghịch lý: đây là khu vực có lợi ích trực tiếp và sâu sắc trong nhiều vấn đề được ba cường quốc quan tâm, nhưng lại không có đại diện tại cuộc gặp.

Các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hai đặc phái viên Mỹ tại hội nghị nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine hay "Liên minh những quốc gia tự nguyện" cũng trong ngày 19/11 (Ảnh: Reuters)

Trước hết là Ukraine. Đối với châu Âu, cuộc chiến này không chỉ là một cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng, mà còn liên quan đến nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an ninh hậu Chiến tranh Lạnh và tương lai của quan hệ giữa Nga với phương Tây. Một thỏa thuận hòa bình nếu được hình thành chủ yếu thông qua thương lượng giữa Washington và Moscow có thể đặt Kiev và các nước châu Âu vào thế phải chấp nhận những điều kiện do bên khác xác lập.

Tiếp đó là quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Châu Âu từ lâu dựa vào cam kết an ninh của Mỹ thông qua NATO. Tuy nhiên, những bất đồng trong cách tiếp cận đối với Ukraine và Nga đang khiến các đồng minh châu Âu phải tính toán lại mức độ phụ thuộc vào Washington. Nếu Mỹ ưu tiên thỏa thuận với Moscow để đạt được những mục tiêu chiến lược riêng, niềm tin của châu Âu vào tính ổn định của các cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương có thể bị ảnh hưởng.

Một vấn đề lớn khác là vị thế của châu Âu trong trật tự quốc tế đang định hình. Cuộc gặp ba bên cho thấy các cường quốc vẫn có xu hướng coi trọng cơ chế thương lượng trực tiếp giữa những nước có sức mạnh quân sự, kinh tế và ảnh hưởng toàn cầu lớn. Trong bối cảnh đó, khả năng châu Âu duy trì vai trò như một trung tâm quyền lực độc lập sẽ bị đặt trước thách thức.

Dĩ nhiên, lợi ích giữa ba cường quốc này không hoàn toàn trùng khớp; do đó, khả năng hình thành một thỏa thuận toàn diện để phân chia phạm vi ảnh hưởng trở nên không dễ dàng.

Dẫu vậy, ngay cả khi không có một thỏa thuận lớn, việc ba nhà lãnh đạo cùng thảo luận về các vấn đề toàn cầu cũng có thể tạo ra những tác động chính trị và ngoại giao. Đối với châu Âu, rủi ro nằm ở chỗ các quyết định song phương hoặc những hiểu biết ngầm giữa các cường quốc này có thể làm thay đổi môi trường chiến lược chung.

Cần sự can dự chủ động

Ở vào thế bị động hiện tại, châu Âu không thể chỉ chờ đợi cơ hội được mời trở lại bàn đàm phán. Một trong những lựa chọn được đặt ra là tăng cường phối hợp với các quốc gia và đối tác nằm ngoài bộ ba Mỹ - Trung - Nga, qua đó tạo thêm đối trọng trong cán cân chiến lược quốc tế.

Với tư cách là một liên minh chính trị, kinh tế hàng đầu, châu Âu cần can dự chủ động và tích cực hơn nếu không muốn lợi ích của mình bị bỏ qua (Ảnh: European Commission)

Đây cũng là cách để châu Âu giảm bớt tình thế khó xử khi bất kỳ lựa chọn nào trong quan hệ với ba cường quốc đều có thể dẫn đến phản ứng bất lợi từ một bên khác. Chẳng hạn, nếu Brussels xích lại gần Bắc Kinh hơn, Washington có thể tìm cách điều chỉnh quan hệ với Moscow nhằm thay đổi cán cân quyền lực. Ngược lại, nếu châu Âu hoàn toàn dựa vào Mỹ, họ có nguy cơ bị cuốn vào những ưu tiên chiến lược của Washington mà không phải lúc nào cũng trùng khớp với lợi ích của mình.

Trong vấn đề Ukraine, châu Âu cũng đang tìm cách chuẩn bị một vị thế đàm phán thực chất hơn. Đề xuất thành lập phái đoàn “5+2” gồm đại diện của Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Anh, cùng đại diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho thấy nỗ lực tập hợp tiếng nói của châu lục trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Mô hình này có thể khiến châu Âu khó thể hiện một lập trường duy nhất, bởi các nước thành viên có những ưu tiên và đánh giá khác nhau về an ninh. Nhưng mặt khác, những quyết định liên quan đến Ukraine và an ninh châu Âu cần có sự đồng thuận rộng rãi. Một nhóm đàm phán có nhiều thành viên hơn có thể giúp bảo đảm các cam kết được đưa ra có cơ sở chính trị vững chắc và nhận được sự ủng hộ của các nước liên quan.

Hơn thế, các cuộc đàm phán về Ukraine không chỉ liên quan đến tương lai lãnh thổ của quốc gia này, mà còn bao gồm những vấn đề vượt quá thẩm quyền của EU, như quan hệ giữa NATO và Nga hay khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình sau chiến tranh. Điều đó càng cho thấy châu Âu cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh để bảo vệ lợi ích của mình.

Cuối cùng, cuộc gặp tại Thâm Quyến cho thấy một thực tế mà châu Âu khó có thể né tránh: trong một thế giới cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, sức mạnh kinh tế và vị thế chính trị của một khu vực không đương nhiên bảo đảm cho khu vực đó có tiếng nói tương xứng trong các quyết định toàn cầu.

Giờ đây, thách thức đối với Brussels không chỉ là tìm cách có mặt trong những cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo, mà còn là chứng minh rằng không thể xây dựng một trật tự an ninh bền vững cho châu Âu nếu thiếu sự tham gia và đồng thuận của chính tập thể này.

Bị gạt khỏi bàn đàm phán có thể là một bất lợi trước mắt; nhưng nếu không chuyển hóa được bất lợi đó thành động lực tăng cường năng lực tự chủ và liên kết quốc tế, châu Âu có nguy cơ tiếp tục trở thành bên phải gánh chịu hệ quả từ những quyết định do người khác đưa ra.