Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục: Cuộc sống của người dân đảo lộn

Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn trong những ngày qua đang làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng trên phải kể đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Người dân Châu Âu tìm mọi cách để hạ nhiệt. Ảnh: Guardian.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tiếp tục đối mặt với nắng nóng khi nhiệt độ ở bán đảo Iberia vẫn tăng cao trên 40 độ C ít nhất cho tới hết hôm nay (5/8). Viện Khí quyển và biển Bồ Đào Nha dự báo nắng nóng sẽ lên mức đỉnh điểm khi nhiệt độ tại thành phố Setubal, lên mức 47 độ C trong ngày, chỉ thấp hơn 1 độ C so với mức nhiệt kỷ lục từng được ghi nhận ở thủ đô Athens, Hy Lạp năm 1977 (48 độ C).

Trước đó, 16 đài khí tượng tại Bồ Đào Nha ghi nhận nhiệt độ lên mức 45,9 độ C ở nhiều nơi như Alcacer do Sal, gần Setubal. Chính quyền thành phố Lisbon đã cho đóng cửa các điểm vui chơi ngoài trời, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường.

Một người dân Bồ Đào Nha cho biết: “Với thời tiết này, bạn càng uống nhiều nước càng tốt. Tôi luốn cố gắng ở chỗ có bóng râm và tránh ánh nắng mặt trời vì nhiệt độ ngoài trời luôn ở 45-46 độ C. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiệt độ ở đây lại có thể lên 46 độ C".

Còn tại Tây Ban Nha, tình trạng nắng nóng kéo dài trong nhiều tuần đã khiến 3 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cho biết một người đàn ông trung niên vô gia cư tại Barcelona đã bị sốc nhiệt và tử vong sau khi được tìm thấy ngất xỉu trên đường. Trong khi đó, hai người đàn ông khác - một người lao động chân tay - 40 tuổi và một người hưu trí 78 tuổi cũng tử vong do nguyên nhân trên.

Tại thành phố du lịch Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha, nắng nóng không có dấu hiệu giảm trong khi nhiệt độ cao ước tính lên tới 45 độ C.

Một người dân Tây Ban Nha nói:“Trời rất nóng. Nhiệt độ những ngày qua không dưới 43 độ C. Hoàn toàn ngộp thở. Tôi cứ nghĩ thời tiết sẽ bớt nóng hơn nhưng không. Nhiệt độ vẫn ở mức 43-44 độ C. Thật không thể tin nổi”.

Các khu vực Tây Âu khác như Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, nhiệt độ cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Số liệu công bố ngày 3/8 của Văn phòng Thống kê quốc gia của Anh (ONS) cho biết trong ngày này, nhiệt độ đo được tại Đông Nam nước Anh là khoảng 33 độ C và nắng nóng xuất hiện trên cả nước. Các khu vực Tây Nam có nền nhiệt thấp hơn, dao động từ 28-29 độ C. Miền Bắc nước Anh, Scotland và Bắc Ireland có thể có mưa, nhưng mức nhiệt vẫn khoảng 25 độ C.

Cao điểm của đợt nắng nóng vừa qua là từ 25/6 đến 9/7 với nền nhiệt trung bình trong 15 ngày liên tiếp là 28 độ C - một mức nhiệt cao so với một nước có khí hậu lạnh như Anh. Số các trường hợp tử vong trong thời gian này cao hơn mức trung bình cùng kỳ của 5 năm trước là 663 người. Dự báo số trường hợp tử vong do nắng nóng tại Anh trong cả năm nay có thể lên tới 1.000 người.

Còn tại Đức, nắng nóng cực điểm và thời tiết khô cũng đã khiến số người đến bể bơi để tránh nóng tăng vọt lên mức kỷ lục. Cụ thể, gần 740.000 lượt người đã đến bể bơi ngoài trời ở Cologne để tránh nóng. Trong khi đó, hai bể bơi ngoài trời tại thành phố Duisburg ghi nhận mức kỷ lục số người mua vé vào cửa, lên tới hơn 90.000 lượt.

Tại thủ đô Berlin, tính đến cuối tháng 7, có 1,3 triệu vé vào 17 bể bơi đã được bán ra, gần tiến tới mức kỷ lục hồi năm 2003 là hơn 2 triệu vé. Các bể bơi tại thành phố Frankfurt ghi nhận 700.000 lượt người đến tránh nóng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, tính từ tháng 5 vừa qua, đã có 190.000 lượt người đến tránh nóng tại các bể bơi ở thành phố Hamburg. Theo Cơ quan Thời tiết Đức (DWD), tính đến nay, nước Đức đã trải qua bốn tháng 7 có nhiệt độ cao nhất.

Đợt nắng nóng kéo dài đã buộc các nhà chức trách Pháp dừng hoạt động 4 lò phản ứng hạt nhân nhằm tránh rủi ro hạt nhân có thể xảy ra. Theo Công ty Điện lực Pháp (EDF), biện pháp trên là nhằm tránh nhiệt độ nước tại các sông -vốn được dùng để làm mát các lò phản ứng- tăng cao. Trong khi đó, ngày 4/8 trở thành ngày bận rộn nhất trên giao thông đường bộ khi nhu cầu đi du lịch của người dân để tránh nóng tăng cao. Ước tính có tới 670 km đường bộ lâm vào tình trạng tắc đường.

Trong khi đó, giới chức Hà Lan đã buộc phải đóng một số đoạn đường cao tốc do nhiệt độ cao làm nhựa đường nóng chảy. Chính quyền thành phố Zwolle đã yêu cầu cắt tỉa cành của khoảng 100 cây dương trong thành phố vì lo ngại nắng nóng gay gắt sẽ làm cành cây khô gãy, gây nguy hiểm cho các lái xe./.

