Diễn ra chỉ ít giờ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, hội nghị “Liên minh các nước sẵn sàng” tại Berlin quy tụ lãnh đạo và đại diện của nhiều quốc gia châu Âu, Ukraine và NATO, cùng hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraine và đại diện Mỹ sau cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh “Liên minh các nước sẵn sàng” ở Berlin, Đức, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng các cường quốc có thể đạt được một thỏa thuận liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia đầy đủ của châu Âu, hội nghị Berlin được xem là cơ hội để các nước trong khu vực khẳng định tiếng nói chung về những vấn đề trực tiếp liên quan đến an ninh và tương lai của mình.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh, một giải pháp hòa bình bền vững cho Ukraine không thể tách rời việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho toàn khu vực. Châu Âu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Nga, song cho rằng những yêu cầu an ninh của Moscow cần được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định: “Chúng tôi cũng sẵn sàng bước vào đàm phán. Châu Âu có lập trường đàm phán rõ ràng, nhất quán và thống nhất. Các bên không thể đưa ra những yêu cầu an ninh quá rộng và thiếu thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận nghiêm túc về an ninh châu Âu, với điều kiện trước hết phải đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga”.

Thông điệp từ Berlin cho thấy châu Âu không chỉ muốn duy trì vai trò hỗ trợ Ukraine mà còn mong muốn trực tiếp tham gia định hình các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực trong tương lai.

Những nỗ lực này bước đầu nhận được tín hiệu tích cực từ phía Mỹ. Tại cuộc họp báo sau hội nghị, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Jared Kushner cho biết Washington đã trao đổi với Moscow về sự cần thiết phải có sự tham gia của các đại diện châu Âu trong tiến trình đàm phán. Theo ông, Nga đã đồng ý tham gia khuôn khổ đối thoại đa phương có sự hiện diện của châu Âu. Đặc phái viên Mỹ đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump không có ý định đơn phương áp đặt một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận với sự tham gia của châu Âu, chứ không tìm cách đơn phương áp đặt bất kỳ giải pháp nào. Ông muốn tiến hành quá trình này cùng châu Âu và Ukraine. Mọi thỏa thuận đạt được đều sẽ có sự tham vấn chặt chẽ với Ukraine và châu Âu”, ông Kushner nói.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng để ngỏ khả năng châu Âu tham gia các cuộc thương lượng về tương lai Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thâm Quyến ngày 19/11, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận việc thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của các quốc gia trong khu vực là điều không hợp lý.

Ông Putin cho biết: “Một trong những yếu tố then chốt của giải pháp giải quyết xung đột, theo phía Ukraine, là bảo đảm an ninh cho nước này. Chúng tôi đồng ý với điều đó. Cũng như an ninh của Nga phải được bảo đảm, an ninh của Ukraine cũng phải được bảo đảm. Nhưng bảo đảm bằng cách nào? Đó mới là vấn đề. Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý với đề xuất của các nhà đàm phán Mỹ về việc đặt vấn đề an ninh Ukraine trong khuôn khổ an ninh toàn châu Âu”.

Tổng thống Putin cho biết Nga đã đề nghị các đại diện châu Âu tới Moscow để làm rõ lập trường và những đề xuất cụ thể, trước khi quyết định khuôn khổ đối thoại tiếp theo với Ukraine.

Những tuyên bố từ Washington và Moscow cho thấy khả năng châu Âu tham gia trực tiếp vào tiến trình thương lượng đang được các bên xem xét tích cực hơn. Tuy nhiên, việc nhất trí về sự cần thiết phải có mặt của châu Âu tại bàn đàm phán chưa đồng nghĩa với việc các bên đã tìm được tiếng nói chung về những điều kiện của một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi Nga yêu cầu các lợi ích an ninh của mình phải được bảo đảm, Ukraine tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của những cam kết an ninh rõ ràng, có khả năng thực thi nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột tái diễn. Về phía châu Âu, thách thức đặt ra không chỉ là bảo đảm sự hiện diện tại bàn đàm phán, mà còn là duy trì lập trường thống nhất và có tiếng nói thực chất trong việc định hình các cơ chế an ninh sau xung đột.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh, việc Mỹ và Nga phát đi tín hiệu sẵn sàng thảo luận với châu Âu mở ra khả năng hình thành một khuôn khổ đàm phán rộng hơn. Song để chuyển từ sự hiện diện tại bàn thương lượng thành vai trò thực chất trong tiến trình hòa bình, châu Âu sẽ cần tiếp tục duy trì sự thống nhất về lập trường và thúc đẩy những giải pháp an ninh có thể được các bên chấp nhận. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững cho Ukraine.