English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

Thứ Hai, 07:13, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng bị chi phối bởi các công ty Mỹ, châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát nhằm nhằm thu hẹp khoảng cách AI với Mỹ.

Thực trạng phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về AI được thể hiện rõ nét sau khi công ty Anthropic của Mỹ tuyên bố hạn chế quyền truy cập đối với một số mô hình AI tiên tiến theo lệnh của Chính phủ Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Điều này khiến các quốc gia châu Âu khó có thể chủ động trong việc bảo vệ dữ liệu, phát triển ứng dụng riêng hoặc ứng phó với các rủi ro an ninh mạng. Do đó, việc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát trở thành yêu cầu cấp thiết đối với châu Âu, không chỉ để bảo đảm chủ quyền kinh tế mà còn liên quan đến cuộc đua công nghệ toàn cầu.

chau Au no luc thu hep khoang cach ve tri tue nhan tao voi my hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố, Đức cần tăng tốc trong lĩnh vực AI, đồng thời nhấn mạnh, việc tham gia định hình các công nghệ chiến lược là yêu cầu cấp thiết để châu Âu trở thành một đối tác ngang hàng với Mỹ trong lĩnh vực AI.

Để thực hiện mục tiêu này, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đức (DFKI) và viện nghiên cứu Pháp Inria chuẩn bị ký thỏa thuận thành lập trung tâm AI chung Pháp-Đức. Ngoài ra, công ty Mistral AI của Pháp đã huy động được khoảng 1,7 tỷ euro vào tháng 9/2025, định giá doanh nghiệp gần 12 tỷ euro và nhận được sự tham gia góp vốn từ tập đoàn ASML của Hà Lan với tỷ lệ 11%.

Bên cạnh đó, một số công ty khác của Đức cũng đang phát triển các mô hình AI chuyên biệt trong lĩnh vực y học, giáo dục và dữ liệu máy móc. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, để thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực AI, châu Âu có thể sẽ đối mặt với các thách thức liên quan đến việc thiếu vốn đầu tư quy mô lớn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và thị trường còn phân mảnh do quy định khác nhau giữa các quốc gia thành viên.

Để vượt qua những thách thức này và trở thành đối tác bình đẳng với Mỹ, châu Âu cần tăng vốn đầu tư để phát triển các mô hình nền tảng và ứng dụng AI, đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu, nguồn cung cấp năng lượng ổn định và cơ sở hạ tầng sản xuất chip ngay tại châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài. Ngoài ra, châu Âu cần xây dựng thị trường thống nhất với các quy định đồng bộ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu sử dụng các giải pháp AI do châu Âu phát triển.

Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ muốn đưa 1.000 chiến đấu cơ AI vào các nhiệm vụ nguy hiểm thay phi công
Mỹ muốn đưa 1.000 chiến đấu cơ AI vào các nhiệm vụ nguy hiểm thay phi công

VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự bằng việc áp dụng AI nhằm khẳng định sức mạnh và khả năng ứng phó trong các tình huống xung đột.

Mỹ muốn đưa 1.000 chiến đấu cơ AI vào các nhiệm vụ nguy hiểm thay phi công

Mỹ muốn đưa 1.000 chiến đấu cơ AI vào các nhiệm vụ nguy hiểm thay phi công

VOV.VN - Mỹ đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự bằng việc áp dụng AI nhằm khẳng định sức mạnh và khả năng ứng phó trong các tình huống xung đột.

Làm chủ AI, đổi mới tư duy để nâng tầm báo chí số
Làm chủ AI, đổi mới tư duy để nâng tầm báo chí số

VOV.VN - Trước sự thay đổi của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu đối với báo chí. Bên cạnh công nghệ, đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng nhân lực là yếu tố quyết định để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Làm chủ AI, đổi mới tư duy để nâng tầm báo chí số

Làm chủ AI, đổi mới tư duy để nâng tầm báo chí số

VOV.VN - Trước sự thay đổi của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu đối với báo chí. Bên cạnh công nghệ, đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng nhân lực là yếu tố quyết định để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn
Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

VOV.VN - Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

VOV.VN - Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ