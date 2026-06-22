Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

Thực trạng phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về AI được thể hiện rõ nét sau khi công ty Anthropic của Mỹ tuyên bố hạn chế quyền truy cập đối với một số mô hình AI tiên tiến theo lệnh của Chính phủ Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Điều này khiến các quốc gia châu Âu khó có thể chủ động trong việc bảo vệ dữ liệu, phát triển ứng dụng riêng hoặc ứng phó với các rủi ro an ninh mạng. Do đó, việc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát trở thành yêu cầu cấp thiết đối với châu Âu, không chỉ để bảo đảm chủ quyền kinh tế mà còn liên quan đến cuộc đua công nghệ toàn cầu.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố, Đức cần tăng tốc trong lĩnh vực AI, đồng thời nhấn mạnh, việc tham gia định hình các công nghệ chiến lược là yêu cầu cấp thiết để châu Âu trở thành một đối tác ngang hàng với Mỹ trong lĩnh vực AI.

Để thực hiện mục tiêu này, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đức (DFKI) và viện nghiên cứu Pháp Inria chuẩn bị ký thỏa thuận thành lập trung tâm AI chung Pháp-Đức. Ngoài ra, công ty Mistral AI của Pháp đã huy động được khoảng 1,7 tỷ euro vào tháng 9/2025, định giá doanh nghiệp gần 12 tỷ euro và nhận được sự tham gia góp vốn từ tập đoàn ASML của Hà Lan với tỷ lệ 11%.

Bên cạnh đó, một số công ty khác của Đức cũng đang phát triển các mô hình AI chuyên biệt trong lĩnh vực y học, giáo dục và dữ liệu máy móc. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, để thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực AI, châu Âu có thể sẽ đối mặt với các thách thức liên quan đến việc thiếu vốn đầu tư quy mô lớn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và thị trường còn phân mảnh do quy định khác nhau giữa các quốc gia thành viên.

Để vượt qua những thách thức này và trở thành đối tác bình đẳng với Mỹ, châu Âu cần tăng vốn đầu tư để phát triển các mô hình nền tảng và ứng dụng AI, đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu, nguồn cung cấp năng lượng ổn định và cơ sở hạ tầng sản xuất chip ngay tại châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài. Ngoài ra, châu Âu cần xây dựng thị trường thống nhất với các quy định đồng bộ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu sử dụng các giải pháp AI do châu Âu phát triển.