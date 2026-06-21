English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Châu Âu oằn mình dưới "vòm nhiệt" cực đoan, nhiệt độ tiến sát mốc 45°C

Chủ Nhật, 17:23, 21/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dưới tác động của hiện tượng “vòm nhiệt” cực đoan, đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm 2026 đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một "chảo lửa" khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. 

Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ, nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải.

chau Au oan minh duoi vom nhiet cuc doan, nhiet do tien sat moc 45 c hinh anh 1
Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Ảnh: Reuters

Về mặt kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Emmanuel Moulin, cảnh báo các đợt sóng nhiệt lặp đi lặp lại sẽ làm suy giảm năng suất lao động đáng kể và đè nặng lên các hoạt động kinh tế trung hạn của khu vực, dù nhu cầu tiêu thụ năng lượng, như làm mát, đang tăng vọt.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái cảnh báo cam (mức nguy hiểm thứ hai). Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39°C - 40°C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44°C.

Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt, đồng thời hạn chế bán đồ uống có cồn trong lễ hội âm nhạc Fête de la Musique do lo ngại rủi ro sức khỏe khi kết hợp giữa rượu và sốc nhiệt. 

“Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30°C, còn ở đây chúng tôi đang ở trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu”, anh Nicolas Thames, người dân Pháp nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt

Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italy lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40°C. Tại thủ đô Rome, hoạt động tham quan của du khách tại các địa danh như Đấu trường Colosseum biến thành một cuộc thử thách sức bền khi mọi người phải xếp hàng dài dưới nắng và đổ xô tìm các bóng râm hoặc vòi nước công cộng.

Cơ quan khí tượng Đức (DWD) phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mức nhiệt áp sát 38°C. Sự kết hợp giữa không khí nóng và độ ẩm cao còn làm tăng nguy cơ kích hoạt các trận giông bão dữ dội, mưa đá và lũ cục bộ vào cuối tuần.

Thị trấn Schaffhausen ở phía bắc Thụy Sĩ vừa ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất trong lịch sử là 35,7°C. Trong khi đó, dù nằm tách biệt hơn, Anh và xứ Wales cũng vừa trải qua mùa xuân ấm nhất lịch sử và đang đối mặt với mức nhiệt dự báo lên tới 34°C ở khu vực Đông Nam. 

“Đúng là trời rất nóng. Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình mát mẻ, bật quạt liên tục và thật sự mong sớm được đến văn phòng có điều hòa”, bà Hanna Morgan, một người dân chia sẻ

Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hiện tượng biến đổi khí hậu cùng sự xuất hiện của chu kỳ El Niño mạnh trong năm 2026 đang khiến các đợt thiên tai này đến sớm và khốc liệt hơn.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu
Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu

VOV.VN - Ngày 25/5, một đợt sóng nhiệt bất thường và đến sớm đang càn quét khắp Tây Âu, khiến nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt.

Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu

Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu

VOV.VN - Ngày 25/5, một đợt sóng nhiệt bất thường và đến sớm đang càn quét khắp Tây Âu, khiến nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt.

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5
“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

VOV.VN - Ngày 22/5, các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng “vòm nhiệt”, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5 này.

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

“Vòm nhiệt” bao trùm nước Pháp, nguy cơ lập kỷ lục nóng cuối tháng 5

VOV.VN - Ngày 22/5, các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng “vòm nhiệt”, được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5 này.

El Nino làm “chệch nhịp” mùa mưa Ấn Độ, đe dọa nông nghiệp và lạm phát
El Nino làm “chệch nhịp” mùa mưa Ấn Độ, đe dọa nông nghiệp và lạm phát

VOV.VN - Do ảnh hưởng của El Nino, mùa mưa Tây Nam năm 2026 tại Ấn Độ đang khởi đầu với lượng mưa thấp hơn gần 40% so với mức trung bình nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.

El Nino làm “chệch nhịp” mùa mưa Ấn Độ, đe dọa nông nghiệp và lạm phát

El Nino làm “chệch nhịp” mùa mưa Ấn Độ, đe dọa nông nghiệp và lạm phát

VOV.VN - Do ảnh hưởng của El Nino, mùa mưa Tây Nam năm 2026 tại Ấn Độ đang khởi đầu với lượng mưa thấp hơn gần 40% so với mức trung bình nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo
Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây (17/6) cảnh báo trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026, xác suất hiện tượng El Nino hình thành lên tới 98%, kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Đáng lo ngại, hiện tượng này có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Trong khi đó, Indonesia tăng cường dự trữ gạo để chuẩn bị cho siêu El Nino.

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

Thái Lan cảnh báo El Nino kéo dài tới năm 2027, Indonesia đẩy mạnh tích trữ gạo

VOV.VN - Giới chức Thái Lan mới đây (17/6) cảnh báo trong khoảng tháng 6 đến tháng 7/2026, xác suất hiện tượng El Nino hình thành lên tới 98%, kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Đáng lo ngại, hiện tượng này có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Trong khi đó, Indonesia tăng cường dự trữ gạo để chuẩn bị cho siêu El Nino.

El Nino mạnh chưa từng có bắt đầu tác động đến khu vực Thái Bình Dương
El Nino mạnh chưa từng có bắt đầu tác động đến khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia vừa dự báo khu vực Nam Thái Bình Dương, trong đó có nước này, New Zealand và nhiều quốc đảo khác sẽ phải đối phó với đợt El Nino lớn chưa từng có.

El Nino mạnh chưa từng có bắt đầu tác động đến khu vực Thái Bình Dương

El Nino mạnh chưa từng có bắt đầu tác động đến khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Australia vừa dự báo khu vực Nam Thái Bình Dương, trong đó có nước này, New Zealand và nhiều quốc đảo khác sẽ phải đối phó với đợt El Nino lớn chưa từng có.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ