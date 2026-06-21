Châu Âu oằn mình dưới "vòm nhiệt" cực đoan, nhiệt độ tiến sát mốc 45°C

Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ, nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải.

Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Ảnh: Reuters

Về mặt kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Emmanuel Moulin, cảnh báo các đợt sóng nhiệt lặp đi lặp lại sẽ làm suy giảm năng suất lao động đáng kể và đè nặng lên các hoạt động kinh tế trung hạn của khu vực, dù nhu cầu tiêu thụ năng lượng, như làm mát, đang tăng vọt.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái cảnh báo cam (mức nguy hiểm thứ hai). Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39°C - 40°C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44°C.

Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt, đồng thời hạn chế bán đồ uống có cồn trong lễ hội âm nhạc Fête de la Musique do lo ngại rủi ro sức khỏe khi kết hợp giữa rượu và sốc nhiệt.

“Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30°C, còn ở đây chúng tôi đang ở trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu”, anh Nicolas Thames, người dân Pháp nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt

Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italy lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40°C. Tại thủ đô Rome, hoạt động tham quan của du khách tại các địa danh như Đấu trường Colosseum biến thành một cuộc thử thách sức bền khi mọi người phải xếp hàng dài dưới nắng và đổ xô tìm các bóng râm hoặc vòi nước công cộng.

Cơ quan khí tượng Đức (DWD) phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mức nhiệt áp sát 38°C. Sự kết hợp giữa không khí nóng và độ ẩm cao còn làm tăng nguy cơ kích hoạt các trận giông bão dữ dội, mưa đá và lũ cục bộ vào cuối tuần.

Thị trấn Schaffhausen ở phía bắc Thụy Sĩ vừa ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất trong lịch sử là 35,7°C. Trong khi đó, dù nằm tách biệt hơn, Anh và xứ Wales cũng vừa trải qua mùa xuân ấm nhất lịch sử và đang đối mặt với mức nhiệt dự báo lên tới 34°C ở khu vực Đông Nam.

“Đúng là trời rất nóng. Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình mát mẻ, bật quạt liên tục và thật sự mong sớm được đến văn phòng có điều hòa”, bà Hanna Morgan, một người dân chia sẻ

Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hiện tượng biến đổi khí hậu cùng sự xuất hiện của chu kỳ El Niño mạnh trong năm 2026 đang khiến các đợt thiên tai này đến sớm và khốc liệt hơn.