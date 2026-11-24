Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các đại diện châu Âu hiện chưa sẵn sàng tiến hành tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow về cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tiếp tục ưu tiên cơ chế đàm phán đa phương.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mời các đại diện châu Âu tới Moscow để làm rõ lập trường về giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh tương lai của châu Âu.

Ủy ban châu Âu xác nhận đã nhận được lời mời từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cử đại diện tới Moscow thảo luận vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 23/11, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Paula Pinho xác nhận EU đã nhận được lời mời của phía Nga, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có tới Moscow hay không.

“Chúng tôi vẫn tập trung vào các cuộc gặp theo cơ chế đa phương, đồng thời sẵn sàng tham gia theo hướng đó”, bà Pinho nói.

Người phát ngôn EC nhấn mạnh lập trường của EU không thay đổi so với tuần trước. Theo đó, các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu chỉ có thể diễn ra sau khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập. Những cuộc thảo luận này phải có sự tham gia của các đồng minh NATO và các quốc gia thành viên EU.

Lập trường của EU trước lời mời tham vấn trực tiếp từ Nga

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow dự định chủ động liên hệ với các đại diện châu Âu để xác định liệu họ có sẵn sàng đóng góp vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine hay không. Ông Peskov cũng đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của “Liên minh các nước sẵn sàng” (Coalition of the Willing) - nhóm các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev do Pháp và Anh dẫn đầu, rằng liệu nhóm này đang hướng tới hòa bình hay muốn cuộc xung đột tiếp diễn.

Cho đến nay, các nước châu Âu chưa trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dù nhiều lần yêu cầu được đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình ngoại giao.

Vòng đàm phán gần đây nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong hai ngày 10-11/11. Quan chức một số nước châu Âu đã tham dự các cuộc tham vấn riêng, nhưng không trực tiếp tham gia đàm phán ba bên.

Ngày 13/11, các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Dublin và nhất trí về thành phần phái đoàn châu Âu có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết phái đoàn sẽ bao gồm đại diện các cơ quan EU cùng Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan.

Tín hiệu đàm phán và ẩn số vai trò của châu Âu với Nga

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/11 khẳng định Moscow không phản đối sự tham gia của châu Âu vào tiến trình đàm phán, đồng thời cho biết Washington cũng đã đề nghị Nga đưa các đại diện châu Âu vào các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moscow cần hiểu rõ trước tiên châu Âu dự định đóng góp những gì cho tiến trình này, đồng thời cho biết Nga sẽ căn cứ vào đó để quyết định hình thức tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo với Ukraine.