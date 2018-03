Châu Âu sát cánh cùng Pháp sau loạt vụ khủng bố mới

Ngày 23/3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết với người dân Pháp, sau khi nước này lại phải hứng chịu các vụ tấn công khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Siêu thị Super U tại thị trấn Trebes- nơi xảy ra vụ tấn công và bắt giữ con tin hôm 23/3. Ảnh: AFP/Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra ở Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, các vụ tấn công liên tiếp tại Pháp là "hành động hèn nhát và tàn bạo". Cá nhân ông và các thành viên Ủy ban châu Âu bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ giới chức và người dân Pháp.

“Cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến khó khăn và kéo dài, song chúng ta sẽ thực hiện và sẽ giành chiến thắng", Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định.

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng thể hiện cảm xúc tương tự, khẳng định Liên minh châu Âu đoàn kết với nước Pháp: “Tôi xin bày tỏ mối quan tâm đối với vụ tấn công khủng bố ở miền Nam nước Pháp. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Pháp”.

Trước đó, sáng 23/3 (giờ địa phương), một tay súng đã cướp một xe ô tô ở thị trấn Carcassone sau khi giết hại một hành khách và làm bị thương người lái xe. Tên này cũng đã bắn vào một nhóm cảnh sát gần đó, khiến 1 cảnh sát bị thương trước khi tháo chạy đến thị trấn Trebes.

Tại đây, đối tượng đã nổ súng bắn chết 2 người và làm bị thương 1 người khác ở một siêu thị thuộc chuỗi Super U.

Như vậy, tổng cộng đã có 3 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của đối tượng này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Collomb cho biết: “Tên của nghi phạm là Redouane Lakdim, 26 tuổi, từng có tiền án tiền sự về trộm cắp và buôn bán ma túy. Chúng tôi từng giám sát nghi phạm này, nhưng không nghĩ rằng hắn lại có biểu hiện cực đoan. Tên này hành động bột phát trong lúc vẫn đang bị lực lượng an ninh theo dõi”.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng xác nhận cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng của loạt vụ tấn công này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, vụ việc này dường như là một vụ tấn công khủng bố và các lực lượng an ninh đang phong tỏa hiện trường. Nhà lãnh đạo Pháp nhận định nguy cơ khủng bố tại Pháp vẫn ở mức cao.

“Một cuộc tấn công và một vụ bắt cóc xảy ra Trebes của Pháp cho thấy, đây thực sự là một vụ tấn công khủng bố. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá chính thức nào, công tố viên sẽ công bố sớm nhất có thể những vấn đề liên quan đến việc điều tra vụ tấn công này”, Tổng thống Pháp nói.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Trong tuyên bố phát trên mạng Internet, IS cho biết, thủ phạm trong 3 vụ tấn công cướp xe, bắn cảnh sát và bắt cóc con tin ngày 23/3 tại thị trấn Carcassone và Trebes là chiến binh của IS.

Thị trưởng Trebes cũng xác nhận kẻ tấn công đã hô vang "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) trước khi nổ súng nhằm vào cảnh sát và bắt giữ con tin trong siêu thị ở thị trấn này.

Kể từ năm 2015 đến nay, Pháp liên tục hứng chịu các vụ tấn công khủng bố, khiến 240 người thiệt mạng mà thủ phạm là các phần tử thánh chiến.

Nếu loạt vụ tấn công mới này được xác định có liên quan đến IS, thì đây là vụ tấn công gây chết người đầu tiên xảy ra ở Pháp kể từ tháng 10/2017, thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng dao bên ngoài ga tàu điện ngầm chính của thành phố Marseille, khiến 2 thanh niên thiệt mạng./.

