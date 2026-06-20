Châu Âu trải qua đợt nắng nóng gay gắt có thể chạm mức kỷ lục

Một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét phần lớn châu Âu đã khiến Pháp phải tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, Đức phát cảnh báo trên toàn quốc, gây áp lực lên du khách và người dân ở Italy.

Tại Pháp, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau khi cơ quan khí tượng quốc gia nước này cảnh báo nắng nóng sẽ kéo dài đến tuần sau, mô tả hiện tượng này tương đương với các đợt nắng nóng lớn năm 2003 và 2019.

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt có thể chạm mức kỷ lục (ảnh Reuters)

Theo dự báo, ngày 21/6, nhiệt độ từ 39 đến 40 độ C sẽ trải dài từ phía tây nam qua vùng Paris đến Burgundy, với một số khu vực có thể đạt tới 41 độ C. Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào 22/6, có khả năng chạm mức cao kỷ lục.

Nước Đức cũng phải đối mặt với cảnh báo nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ lên tới gần 38 độ C. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cảnh báo rằng sự kết hợp giữa nắng nóng và độ ẩm cao có thể gây ra giông bão dữ dội.

Tại Italy, ngoài dãy Alps, nhiệt độ dự kiến ​​đạt 36–37 độ C đang làm thay đổi cuộc sống thường nhật và ngành du lịch ở một số thị trấn của nước này. Du khách xếp hàng dưới cái nắng gay gắt bên ngoài Đấu trường La Mã khi cái nóng mùa hè biến việc tham quan thành một thử thách sức chịu đựng.

Trong khi đó, tại Ba Lan, người dân ở thủ đô Warsaw tìm cách giải nhiệt bằng cách đến những địa điểm nghỉ mát nổi tiếng dọc sông Vistula.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp châu Âu, làm tăng nguy cơ xảy ra các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và gián đoạn kinh tế trong những tháng hè.