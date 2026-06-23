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Cháy trung tâm luyện thi ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Thứ Ba, 10:22, 23/06/2026
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VOV.VN - Tối 22/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm luyện thi ở phía tây bắc thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo giới chức địa phương, đám cháy kéo dài hơn một giờ trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều học sinh mắc kẹt, buộc một số em phải nhảy từ tầng một của tòa nhà để thoát thân.

Tổng cộng 24 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 15 người đã tử vong. Nhà chức trách xác nhận công tác tìm kiếm đã hoàn tất và không còn nạn nhân mắc kẹt. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ tầng trên cùng của tòa nhà ba tầng rồi nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều học sinh hoảng loạn tìm cách thoát thân.

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Hiện trường vụ hỏa họa. Ảnh: ANI

Ngay sau vụ việc, Thủ hiến bang Uttar Pradesh đã hủy toàn bộ lịch trình để trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra. Chính quyền bang cũng đình chỉ công tác bốn quan chức thuộc cơ quan phát triển đô thị, ngành điện lực và lực lượng cứu hỏa, đồng thời thành lập Tổ điều tra đặc biệt (SIT) để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cảnh sát đã khởi tố sáu người và bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến công tác quản lý, vận hành tòa nhà.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Modi đồng thời thông báo hỗ trợ 200.000 Rupee cho thân nhân mỗi người thiệt mạng và 50.000 Rupee cho mỗi người bị thương từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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