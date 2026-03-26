Cháy xe khách ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng tại huyện Markapuram. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe buýt nhanh chóng bốc cháy, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện.

Hiện trưởng vụ việc. Ảnh: X

Cảnh sát cho biết con số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ và xác minh danh tính các nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó không loại trừ khả năng liên quan đến lỗi kỹ thuật hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông.

Ngay sau vụ việc, Thủ hiến bang Andhra Pradesh – ông Chandrababu Naidu đã chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước thảm kịch, đồng thời thông báo hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân, gồm 2.100 USD cho thân nhân người thiệt mạng và 550 USD cho những người bị thương.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn giao thông đường bộ tại Ấn Độ, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải hành khách đường dài.