Cháy xe khách ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Thứ Năm, 16:21, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng sớm 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khi một xe chở khách va chạm với xe tải và bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng tại huyện Markapuram. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe buýt nhanh chóng bốc cháy, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện.

chay xe khach o An Do khien hang chuc nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trưởng vụ việc. Ảnh: X

Cảnh sát cho biết con số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ và xác minh danh tính các nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó không loại trừ khả năng liên quan đến lỗi kỹ thuật hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông.

Ngay sau vụ việc, Thủ hiến bang Andhra Pradesh – ông Chandrababu Naidu đã chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước thảm kịch, đồng thời thông báo hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân, gồm 2.100 USD cho thân nhân người thiệt mạng và 550 USD cho những người bị thương.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn giao thông đường bộ tại Ấn Độ, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải hành khách đường dài.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: xe khách Ấn Độ cháy xe khách Ấn Độ hàng chục người thương vong tai nạn giao thông tai nạn ở Ấn Độ số người thiệt mạng
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Tây Ban Nha
VOV.VN - Một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 18/1 tại miền nam Tây Ban Nha, khi một đoàn tàu cao tốc trật bánh, lao sang làn ray ngược chiều và va chạm trực diện với một tàu khác. Vụ va chạm khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

VOV.VN - Một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 18/1 tại miền nam Tây Ban Nha, khi một đoàn tàu cao tốc trật bánh, lao sang làn ray ngược chiều và va chạm trực diện với một tàu khác. Vụ va chạm khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tai nạn tại mỏ vàng ở Sơn Đông, Trung Quốc làm 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Gần đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một mỏ vàng ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng.

VOV.VN - Gần đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một mỏ vàng ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng.

24 người chết trong hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp tại Pakistan

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp tại Pakistan trong ngày 17/1.

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp tại Pakistan trong ngày 17/1.

