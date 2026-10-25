Chi tiêu quân sự của Ukraine có thể lên tới 473 triệu USD/ngày vào năm 2027

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái trinh sát và tấn công tại một vị trí gần tiền tuyến ở Donetsk, ngày 16/10/2026. Ảnh: Reuters

Con số nêu trên chỉ bao gồm các khoản chi tiêu quân sự trực tiếp, cụ thể là chi phí trả lương cho quân nhân tại ngũ và mua sắm vũ khí, đạn dược cũng như trang thiết bị. Tính toán này chưa bao gồm các khoản phúc lợi xã hội dành cho cựu chiến binh và gia đình tử sĩ, chi phí xây dựng công sự (nếu không do Bộ Quốc phòng thực hiện) hay bất kỳ khoản chi tiêu nào khác của chính phủ. Tổng chi tiêu quân sự của Ukraine trong cả năm 2027 ước tính sẽ đạt gần 173 tỷ USD.

Để so sánh, trong năm 2026, chi tiêu quân sự của Ukraine trung bình ở mức khoảng 300 triệu USD mỗi ngày, chưa tính các khoản ngân sách yêu cầu bổ sung của Bộ Quốc phòng vào thời điểm cuối năm. Nếu bao gồm cả những khoản bổ sung này, chi phí trung bình hàng ngày trong năm 2026 sẽ nâng lên mức 370 triệu USD.