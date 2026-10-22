Chiến lược Bắc Cực của EU: Từ bài toán sinh thái đến ván cờ quyền lực

Không chỉ là bước đi nhằm bảo vệ lợi ích của khối, mà động thái này còn phản ánh nỗ lực của EU trong việc chủ động thích ứng với những thay đổi sâu sắc của môi trường địa chính trị quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đến thăm Greenland tháng 3/2024 (Ảnh: EC - Audiovisual Service)

Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Nga, Trung Quốc và Mỹ, bước đi này không chỉ bảo vệ lợi ích cốt lõi của châu Âu mà còn trực tiếp tái định hình cán cân quyền lực khu vực. Liệu EU có thể hóa giải các thách thức an ninh và duy trì sự ổn định tại vùng đất đóng băng đầy biến động này?

Tư duy mới của EU - Chuyển dịch từ sinh thái sang an ninh hóa

Việc EU công bố chiến lược Bắc Cực mới đánh dấu một bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt, từ cách tiếp cận lấy môi trường làm trung tâm sang tư duy "an ninh và cạnh tranh địa chính trị". Sự điều chỉnh này phản ánh một châu Âu đang ngày một thực dụng và quyết liệt hơn trước những biến động sâu sắc tại khu vực.

Đầu tiên, "An ninh hóa" toàn diện hạ tầng chiến lược. Trước đây, EU tiếp cận Bắc Cực chủ yếu qua lăng kính chống biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững. Tuy nhiên, chiến lược mới cho thấy châu Âu đã thẳng thắn thừa nhận Bắc Cực không còn là "vùng đệm hòa bình". Sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga và các hoạt động kinh tế - chiến lược ngày càng sâu rộng của Trung Quốc tại đây đã buộc EU phải chuyển sang tư duy mới. Châu Âu giờ đây xem Bắc Cực là một mặt trận an ninh trực tiếp, nơi các lợi ích cốt lõi của khối có thể bị đe dọa, từ đó đặt ra yêu cầu giám sát, an ninh hàng hải và khả năng tự cường lên hàng đầu.

Cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực gắn liền với cuộc đua giành quyền kiểm soát các tuyến hàng hải mới như tuyến đường Biển Phương Bắc và các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa khai phá, đặc biệt là các khoáng sản quý hiếm. Điều chỉnh lớn trong cách tiếp cận của EU là gắn Bắc Cực vào chiến lược "tự chủ chiến lược" của khối. EU không còn chỉ đóng vai trò bên lề, mà muốn khẳng định tầm ảnh hưởng để đảm bảo các chuỗi cung ứng tương lai, ngăn chặn sự độc quyền, đồng thời áp đặt các tiêu chuẩn xanh và luật pháp quốc tế vào các hoạt động khai thác tại đây.

Một điểm đáng chú ý, EU đang chuyển từ cách tiếp cận ngoại giao đa phương sang một chính sách ngoại giao có chọn lọc. Khối này nhận thức rõ rằng các cơ chế truyền thống đang bị chia rẽ sâu sắc. Vì vậy, EU đang tăng cường việc tái định hình cấu trúc đồng minh trong khu vực để tạo thế cân bằng quyền lực, thay vì chỉ trông chờ vào sự đồng thuận với Nga hay Trung Quốc.

Chiến lược Bắc Cực mới là minh chứng cho một châu Âu đang tỉnh thức về địa chính trị. Khối này không từ bỏ mục tiêu khí hậu, phát triển con người và cộng đồng ở khu vực này, nhưng đã biết tích hợp sức mạnh cứng và lợi ích chiến lược vào chính sách, biến Bắc Cực từ một bài toán sinh thái thuần túy thành một ván cờ chiến lược để bảo vệ vị thế của mình trong trật tự toàn cầu mới.

Những tính toán chiến lược của EU tại Bắc Cực

Những trọng tâm trong chiến lược Bắc Cực mới của EU không đơn thuần là sự ứng phó tình thế. Đây là một bài toán định vị chiến lược sâu sắc của khối này, phản ánh ba tính toán lớn nhằm bảo vệ lợi ích, sẵn sàng định hình luật chơi và nâng cao vị thế của châu Âu trong một kỷ nguyên biến động.

EU có những tính toán chiến lược tại vùng cực Bắc của Trái Đất (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước hết, mục tiêu tăng cường an ninh phản ánh tính toán chủ động nhằm ngăn chặn kịch bản ảnh hưởng xấu đến khối. Việc băng tan mở ra các không gian địa lý mới đã biến Bắc Cực thành địa bàn cạnh tranh quyền lực cứng trực diện. Khác với tư duy phòng thủ thụ động, có lẽ EU tính toán đến việc can dự sâu vào an ninh hàng hải và giám sát không gian nhằm thiết lập ranh giới răn đe, ngăn chặn các nguy cơ an ninh trong tương lai mà khối có thể phải đối mặt. Đồng thời, đây là bước đi nhằm tích hợp cấu trúc an ninh vùng cực vào hệ thống phòng thủ chung châu Âu, đặc biệt sau sự mở rộng của NATO tại Bắc Âu.

Việc tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược là quân bài quyết định nhằm bảo đảm khả năng chống chịu và phòng vệ có hệ thống. Tính toán này của EU vượt ra khỏi lợi ích kinh tế thuần túy, hướng thẳng vào việc kiểm soát các nguồn lực mang tính sống còn. Đầu tư vào hạ tầng khai thác khoáng sản tối quan trọng tại vùng này là nỗ lực phá vỡ thế độc quyền cung ứng của Trung Quốc trong chuỗi giá trị công nghệ cao. Song song với đó, việc phát triển mạng lưới cáp quang biển qua hành lang hành hải Bắc Cực là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một tuyến trung chuyển dữ liệu độc lập, an toàn, giúp châu Âu nắm quyền tự chủ về hạ tầng thông tin toàn cầu.

Cuối cùng, tư duy đa dạng hóa đối tác phản ánh học thuyết đa phương hóa thực dụng. Trong bối cảnh cấu trúc quản trị truyền thống bị đình trệ, EU tính toán dịch chuyển trọng tâm sang mô hình liên minh các quốc gia có cùng mục đích, cho phép EU thiết lập một mặt trận pháp lý thống nhất dựa trên luật pháp quốc tế, tạo ra rào cản quy chuẩn để kiểm soát và kiềm chế sự can dự từ bên ngoài.

Bàn cờ đa cực ở vùng cực Bắc: Thế đối đầu giữa các siêu cường

Việc EU tăng cường hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh Nga, Mỹ và Trung Quốc đều theo đuổi các toan tính riêng sẽ tạo ra những dịch chuyển phức tạp, tác động sâu sắc đến cục diện an ninh và trật tự đa cực tại khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu chính phủ Greenland Jens-Frederik Nielsen thăm công ty Eutelsat Oneweb ở Nuuk, Greenland hồi tháng 9/2026 (Ảnh: AP)

Trước hết, đối với quan hệ Mỹ - EU, sự can dự của EU hoạt động như một cơ chế củng cố thế trận phòng thủ chung của phương Tây. Sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, các dự án phát triển hạ tầng và giám sát của EU bổ trợ trực tiếp cho năng lực quân sự của liên minh. Sự kết hợp này tạo ra một mặt trận thống nhất, gia tăng sức mạnh răn đe tập thể chống lại các hành động đơn phương, đồng thời bảo vệ tính thượng tôn của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Bên cạnh đó, nhìn nhận Bắc Cực là hành lang phòng thủ và kinh tế, các động thái của EU vô hình trung đã đẩy Nga vào thế phải tăng cường quân bị để đối trọng với phương Tây. Tuy nhiên, phản ứng tự vệ này lại khiến Nga ngày càng bị cô lập, đẩy hành lang Bắc Cực vào một vòng xoáy leo thang căng thẳng và triệt tiêu hoàn toàn không gian đối thoại đa phương truyền thống.

Sự hiện diện của EU trực tiếp hạn chế không gian chiến lược của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy trục hợp tác Nga - Trung ngày càng mạnh mẽ hơn. Bằng cách áp đặt các rào cản kỹ thuật về môi trường và kiểm soát chặt chẽ nguồn khoáng sản, EU ngăn chặn tham vọng xây dựng "Con đường tơ lụa trên băng" của Trung Quốc. Áp lực từ phương Tây đó buộc Trung Quốc và Nga phải thắt chặt quan hệ liên minh. Nga chấp nhận phụ thuộc vào vốn và công nghệ của Trung Quốc để duy trì kinh tế, còn Trung Quốc tận dụng vị thế địa lý của Nga để duy trì tầm ảnh hưởng tại Bắc Cực.

Bằng cách khẳng định vai trò như một chủ thể quyền lực thực tế, EU đang biến Bắc Cực từ một khu vực hợp tác sinh thái thành một cục diện cạnh tranh đa cực khốc liệt, nơi các toan tính an ninh và lợi ích quốc gia có vai trò quan trọng hơn mục tiêu phát triển bền vững.

Trước sức nóng của cuộc đua quyền lực tại Bắc Cực, sự hợp tác dựa trên lợi ích chung trở thành lựa chọn sinh tồn cho các chủ thể tham gia. Việc EU tung ra chiến lược mới, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực tại Phần Lan, không đơn thuần là sự quan tâm mà đây là thông điệp khẳng định vùng đất băng giá này đã trở thành trọng tâm cốt lõi, không thể tách rời trong cấu trúc an ninh và phát triển của châu Âu.