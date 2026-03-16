Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng

Theo truyền thông Israel, trong ngày 15/3, Iran đã thực hiện tổng cộng 8 cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, nhiều hơn 2 cuộc so với 2 ngày liền trước đó là 13 và 14/3. Trong đó, đòn tập kích mới nhất diễn ra tối qua, gây hư hại cho tòa nhà của Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Các cuộc tấn công trước đó khiến một số người ở khu vực miền Trung Israel, bị thương.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo đã phát động các đợt tấn công mới thuộc chiến dịch trả đũa “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel và các mục tiêu Mỹ tại khu vực. Đặc biệt, Iran khẳng định đã lần đầu khai hỏa mẫu tên lửa chiến lược sử dụng nhiên liệu rắn Sejjil” để tấn công kẻ thù. Quả đạn đã đánh trúng trung tâm chỉ huy liên quan đến hoạt động của không quân Israel.

Ngoài các mục tiêu tại Israel, Iran cũng được cho là tiếp tục tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tại UAE, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo và 6 UAV của Iran trong ngày 15/3. Tại Iraq, giới chức thông báo khu phức hợp sân bay quốc tế Baghdad ở thủ đô Baghdad, đã bị tập kích bởi 5 quả rocket và một số máy bay không người lái, khiến ít nhất 5 nhân viên an ninh bị thương. Khu phức hợp sân bay quốc tế Baghdad, là nơi đặt căn cứ không quân Victory của Mỹ.

Tại Kuwait, căn cứ không quân Ali Al Salem có lực lượng Italy và Mỹ đồn trú, đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái. Còn tại Bahrain, nơi đặt Tổng hành dinh của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, giới chức nước nước này thông báo đã đánh chặn tổng cộng 125 tên lửa đạn đạo và 211 máy bay không người lái từ Iran kể từ đầu xung đột.

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều qua cho biết trong ngày 15/3, không quân nước này đã tập kích nhiều cơ sở quân sự tại khu vực Hamedan, phía Tây Iran, trong đó có các trung tâm chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng dân quân bán vũ trang Basij. Trong 24h trước đó, không quân Israel tấn công hơn 200 mục tiêu tại khu vực miền Trung và phía Tây Iran, phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không, kho chứa vũ khí và cơ sở quân sự của Iran.

Về tương lai chiến sự, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Effie Defrin hôm khẳng định quân đội Israel có kế hoạch tác chiến tại Iran trong ít nhất 3 tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị đánh phá. Cùng ngày, một quan chức quân sự cấp cao Israel khẳng định nước này không thiếu tên lửa đánh chặn như một số tin đồn trước đó. Theo quan chức này, Israel đã chuẩn bị cho cuộc chiến hiện nay từ rất lâu và hoàn toàn không có chuyện bị thiếu tên lửa đánh chặn. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi trang tin Mỹ Semafor dẫn lời một số quan chức Mỹ có hiểu biết vấn đề nói rằng: Israel hồi trong tuần đã thông báo với Mỹ về sự thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trên mặt trận thông tin, báo chí Israel hôm qua công bố đoạn video clip ghi hình Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang mua cà phê tại một quán cà phê. Trong clip, Thủ tướng Israel khẳng định "đang chết vì cà phê" và "yêu đất nước đến muốn chết". Ông Netanyahu cũng giơ 2 bàn tay với đủ 10 ngón lên nhằm mỉa mai tin đồn trước đó rằng hình ảnh của ông được công bố mới đây là do AI tạo ra, trong đó ông có 6 ngón tay trên một bàn tay.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm qua khẳng định nước này không yêu cầu ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Trả lời phỏng vấn hãng tin CBC của Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ Iran không yêu cầu đàm phán hay ngừng bắn, mà đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tự vệ lâu dài.