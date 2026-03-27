Chiến sự Trung Đông: Iran tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công nhằm vào UAE

Trong đó, UAE là quốc gia bị tập kích dữ dội nhất, với hơn 2.100 cuộc tấn công được ghi nhận.

Theo số liệu do báo chí vùng Vịnh tổng hợp, kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng tổng cộng gần 4.400 tên lửa và máy bay không người lái vào các nước vùng Vịnh, chiếm 83% tổng lượng vũ khí mà Tehran sử dụng trong cuộc chiến. Số vũ khí Iran triển khai để tấn công Israel, một trong hai quốc gia đã khơi mào xung đột, chỉ chiếm 17%.

Những đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, trong số các quốc gia Vùng Vịnh bị Iran tập kích, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là bên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hứng chịu tổng cộng 2.156 cuộc tấn công. Đến ngày 26/3, các cuộc tập kích của Iran vào UAE khiến 11 người chết, hàng trăm người bị thương và nhiều công trình dân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Về tình hình chiến sự mới nhất, truyền thông Israel cho biết trong ngày 26/3, Iran đã tiến hành 9 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi tối qua với 1 quả tên lửa duy nhất được Iran phóng đi, nhắm vào khu vực miền Trung Israel. Hầu hết tên lửa của Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn và các cuộc tấn công không gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như vật chất.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 25/3, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tập kích, thả hơn 150 quả bom xuống các mục tiêu Iran gần thủ đô Tehran, khu vực miền Trung và phía Tây Iran. Trong số các cơ sở bị đánh phá có các nhà máy chế tạo vũ khí, hệ thống phòng không và trận địa phóng tên lửa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran. Các cuộc tấn công tiến hành trong ngày 26/3 không được đề cập.

Hoạt động tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran trong cùng ngày cũng chưa được công bố.