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Chìm thuyền ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

Thứ Năm, 14:46, 16/07/2026
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VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 16/7 cho biết, hai chiếc thuyền chở hơn 500 người có thể đã bị chìm ở ngoài khơi Myanmar trong những ngày gần đây, khi những người tị nạn từ quốc gia đang chìm trong xung đột tìm cách vượt biển để đến nơi an toàn và tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo tuyên bố chung của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hai chiếc thuyền rời bang Rakhine của Myanmar vào cuối tháng 6/2026, chở chủ yếu là người Rohingya. Trên thuyền được cho là có cả một số người xuất phát từ các trại tị nạn ở Bangladesh.

chim thuyen ngoai khoi myanmar, hon 500 nguoi co the da thiet mang hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Dựa trên các thông tin sơ bộ, Liên Hợp Quốc cho biết hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng trong hai vụ việc. "Hiện các vụ việc và số thương vong vẫn chưa được xác nhận chính thức, song UNHCR và IOM vô cùng lo ngại trước nguy cơ xảy ra thảm kịch với số người thiệt mạng rất lớn", tuyên bố nêu rõ.

Theo IOM và UNHCR, chiếc thuyền đầu tiên chở khoảng 250 người đã mất liên lạc ngay sau khi rời bến. Chiếc thứ hai, chở khoảng 280 người, được cho là đã bị chìm ngoài khơi vùng duyên hải Irrawaddy của Myanmar vào ngày 8/7.

"Các chuyến đi này diễn ra ngoài mùa vượt biển thông thường, khi điều kiện thời tiết và hàng hải thường nguy hiểm hơn", Liên Hợp Quốc cho biết.

Trong nhiều năm qua, người Rohingya - cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại Myanmar - đã phải liều mình vượt biển trên những chiếc thuyền gỗ cũ kỹ để tìm nơi trú ẩn và cơ hội sinh kế tại các quốc gia như Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Họ buộc phải rời bỏ quê hương bởi tình trạng bạo lực kéo dài ở Myanmar và điều kiện sống khắc nghiệt tại các trại tị nạn quá tải ở Bangladesh.

Liên Hợp Quốc cho biết, gần 900 người tị nạn Rohingya đã thiệt mạng hoặc mất tích trên biển Andaman và vịnh Bengal trong năm 2025, khiến tuyến đường này trở thành một trong những hành lang di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Theo UNHCR và IOM, từ đầu năm đến nay đã có gần 300 người, bao gồm người Rohingya và công dân Bangladesh, được báo cáo mất tích hoặc thiệt mạng trên biển Andaman và vịnh Bengal. Tháng 11/2025, một chiếc thuyền chở người Rohingya cũng bị chìm ngoài khơi đảo Langkawi, gần biên giới Thái Lan - Malaysia, chỉ còn khoảng một chục người sống sót.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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