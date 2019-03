Chính phủ Anh đứng trước nguy cơ “sụp đổ” vì Brexit

Truyền thông Anh đưa tin, chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ hoàn toàn” nếu đề xuất mới về Brexit của bà May tiếp tục không nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội. Sẽ có nhiều Bộ trưởng Anh sẽ từ chức, bao gồm cả những người ủng hộ lẫn phản đối Brexit.

Ảnh minh họa: NY Times.

Thời báo Chủ Nhật (Sunday Times) hôm qua (30/3) đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với nguy cơ từ chức hàng loạt của các bộ trưởng kỳ cựu, những người bị chia rẽ quan điểm về Brexit, phụ thuộc vào phương hướng mới cho Brexit mà bà May sẽ lựa chọn vào tuần tới. Theo Tờ báo này, sẽ có ít nhất 6 Bộ trưởng thân châu Âu trong Nội các của bà May sẽ từ chức nếu bà không phá vỡ được thế bế tắc của Brexit hiện nay và quyết định lựa chọn một Brexit không thỏa thuận.

Tuy nhiên, không chỉ những người ủng hộ châu Âu, tại thời điểm này, cả những Bộ trưởng ủng hộ Brexit cũng đe dọa sẽ từ chức nếu bà May ủng hộ giải pháp ở lại gắn bó với EU bằng liên minh thuế quan hoặc tìm kiếm một sự trì hoãn lâu hơn cho Brexit.

Cùng ngày, Tờ Thư tín Chủ Nhật (Mail on Sunday) cho biết, các cố vấn của Thủ tướng đã bị chia rẽ về quan điểm liệu có nên chấp nhận một Brexit “mềm” hay là kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tuần này. Theo Tờ Thư tín Chủ Nhật, một vài nhân vật đang thúc đẩy tổ chức cuộc bỏ phiếu bổ sung, để lựa chọn giữa thỏa thuận Brexit của bà May và những đề xuất thay thế khác trong quốc hội, sớm nhất là vào ngày 2/4 tới.

Trong khi, Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn hôm 30/3 tuyên bố, ý tưởng của Thủ tướng Theresa May đưa thỏa thuận Brexit của bà trước quốc hội lần thứ 4 là quá “lố bịch”: “Thủ tướng đã đưa Thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu vào hồi tháng 1 và nó đã bị bác bỏ với đa số thành viên Quốc hội. Nhưng rồi Thỏa thuận này lại được mang ra bỏ phiếu lần thứ 2 và lần thứ 3. Trong tuần tới, dường như bà ấy lại muốn thủ lại lần nữa. Điều này thật vô lý. Chúng tôi sẽ tự đưa ra các đề xuất cho Quốc hội vào tuần tới”.

Trước đó 1 ngày, ông Jeremy Corbyn đã kêu gọi bà May từ chức ngay lập tức và yêu cầu tổ chức bầu cử sớm để cử tri Anh có thể quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, Tờ Điện tín Chủ Nhật (Sunday Telegraph) cho biết các quan chức cấp cao của đảng Bảo thủ không muốn bà May dẫn dắt họ vào một cuộc bầu cử đột xuất do lo ngại rằng đảng này sẽ bị “hủy diệt” trong các cuộc bầu cử nếu Thủ tướng Anh thất bại trước quốc hội trong vấn đề Brexit.

Trước đó, ngày 29/3, với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ 3 đã bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh đã nhất trí với các nhà lãnh đạo EU hồi cuối năm ngoái. Động thái trên của Hạ viện Anh đã mở đường cho việc trì hoãn Brexit, hoặc có thể là dẫn tới kịch bản “thảm họa” Anh rời EU không có thỏa thuận – Điều mà Ủy ban châu Âu và nhiều nước thành viên vừa mới cảnh báo là đang ở rất gần.

Dự kiến, ngày mai (1/4) các nghị sĩ Anh sẽ họp một lần nữa, để xem xét những thay đổi của thoả thuận Brexit của bà Mây hay những đề xuất mới trong Quốc hội, trong đó có việc ủng hộ mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với EU sau khi Anh rời khỏi khối này./.

Đình Nam/VOV1 Theo Reuters, THX

