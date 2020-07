Chính phủ Australia hỗ trợ bang Victoria kiểm soát dịch Covid-19

Trước tình hình này, chính quyền liên bang Australia tăng cường hỗ trợ để giúp bang Victoria đối phó với dịch Covid-19. Hôm nay (8/7) bang Victoria của Australia tiếp tục ghi nhận 134 ca Covid-19 mới xuất hiện trong 24h qua. Từ đêm 7/7, bang Victoria đã bị “cách ly” khi các bang và vùng lãnh thổ còn lại của Australia đều đóng cửa biên giới với Victoria. Bắt đầu từ đêm nay, khu vực phong tỏa tại bang Victoria sẽ được mở rộng sang toàn bộ thành phố Melbourne.

Cảnh sát gia tăng việc đi tuần tại thành phố Melbourne vào thời điểm trước khi lệnh phong tỏa được thực thi vào đêm nay. Nguồn: ABC News.

Mặc dù đã đóng cửa biên giới với bang Victoria song bang New South Wales vẫn phải tiếp nhận công dân của bang này từ Victoria trở về nhà cũng như hàng nghìn trường hợp qua lại biên giới hàng ngày với các lý do thiết yếu. Vì vậy nguy cơ dịch Covid-19 từ bang Victoria có thể lan sang bang New South Wales vẫn là rất lớn.

Trong lúc đang cân nhắc việc phong tỏa các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới với bang Victoria, chính quyền bang New South Wales khuyên người dân sống ở khu vực này không nên di chuyển ra bên ngoài vùng đang sinh sống.

Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện tại bang Victoria, chính phủ liên bang Australia luôn theo sát tình hình và cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Đến lúc này, chính quyền liên bang đã cử 600 nhân viên quốc phòng tới bang Victoria để hỗ trợ bang này tuần tra khu vực biên giới và tham gia vào các hoạt động y tế cần thiết khác. Bên cạnh đó, hơn 900 nhân viên liên bang cũng đang giúp chính quyền bang Victoria trong công tác xét nghiệm, tới gõ cửa từng nhà dân để thông báo tình hình và thuyết phục mọi người đi xét nghiệm.

Thủ tướng Australia Scott Morrision khẳng định, chính quyền liên bang coi đây là là công việc chung của Australia và sẽ hỗ trợ để cùng với bang Victoria chiến thắng dịch bệnh.

“Đây là nỗ lực rất quan trọng của chính phủ liên bang để hỗ trợ bang Victoria đối phó với tình hình dịch bệnh. Chúng ta sẽ giành chiến thắng, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này và bảo vệ phần còn lại của đất nước”, Thủ tướng Australia Scott Morrision nói.

Mặc dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại bang Victoria nhưng vì tất cả các địa phương khác đều đóng cửa biên giới với bang này nên việc mở cửa biên giới giữa các bang còn lại vẫn diễn ra như kế hoạch. Sớm nhất là vào ngày 10/7 tới bang Queensland mở cửa biên giới, tiếp đó là Vùng lãnh thổ Bắc Australia vào ngày 17/7, bang Nam Australia vào ngày 20/7 và bang Tasmania vào ngày 24/7 tới./.