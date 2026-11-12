Chính phủ Indonesia vẫn hoạt động bình thường sau khi Phó Tổng thống từ chức

Ngày 12/11, phát biểu trước báo giới tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia Syahganda Nainggolan cho biết, bộ máy chính phủ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Prabowo vẫn hoạt động bình thường trong bối cảnh Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka xin từ chức.

Ông Syahganda Nainggolan cũng khẳng định, hoạt động điều hành kinh tế của Indonesia sẽ không bị xáo trộn và chắc chắn sẽ chuyển động về phía trước. Các chương trình ưu tiên của Tổng thống Prabowo, như Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí và Trường học Nhân dân tiếp tục được triển khai.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đệ đơn từ chức hôm 12/11/2026 (Ảnh Reuters)

Chính phủ Indonesia cam kết tiếp tục truyền tải những diễn biến mới nhất một cách minh bạch, kịp thời và chính xác thông qua các kênh chính thức của nhà nước. Kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và không để ảnh hưởng bởi nhiều suy đoán hoặc thông tin chưa được xác minh trong không gian công cộng.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka chính thức nộp đơn xin từ chức lên Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR). Việc chấp thuận đơn từ chức và lựa chọn người thay thế sẽ do Hội đồng Hiệp thương Nhân dân quyết định, trong thời hạn tối đa 60 ngày.