Chính phủ Lào họp báo thông báo tình hình vỡ đập thủy điện ở Nam Lào

Sau khi đi thị sát trên thực địa, thăm hỏi động viên bà con nhân dân vùng thiên tai thảm họa tại huyện Sạ-nám-xay tỉnh Attapeu, cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và vừa trở về đến thủ đô Vientiane, chiều nay 25/7, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc họp báo, để thông báo tình hình cho cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài biết rõ về sự cố vỡ đập vừa qua.

Nguyên văn Thông cáo báo chí của Thủ tướng Lào:

Ảnh hưởng do sự cố này gây ra là hết sức nặng nề, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong suốt hàng chục thập kỷ qua nhân dân Lào mới bị chịu ảnh hưởng như thế này. Sự cố là do nguyên nhân trời mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua, khối lượng nước tăng lên quá nhanh, đã làm cho đập chứa nước phụ của thủy điện Sê-piên - Sê-nậm-nọi không thể chịu được lượng nước, dẫn đến đập bị vỡ và lượng nước đổ về hạ lưu quá nhanh, do đó nhân dân không thể kịp tránh, làm cho nhà cửa ngập sâu dưới nước, mặt khác dòng nước chảy quá mạnh nên cả nhà cửa và người đều cuốn theo dòng nước.

Hiện nay chưa thể tổng hợp được số lượng người mất tích chính xác bao nhiêu người; còn số người dân trú ẩn ở trên mái nhà và trên các cây cao, tính đến 19 giờ ngày 24/7 tất cả đều được cứu thoát, và đã đưa về văn phòng ủy ban nhân dân huyện, trường học ở trung tâm huyện và các vị trí trú ẩn an toàn; các đơn vị cứu nạn đã tiến hành kiểm tra đăng ký và tổ chức khám sức khỏe cho người dân, sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ tạm thời, giúp hỗ trợ tất cả quần áo, đồ ăn thức uống, thuốc men...

Số lượng người đang thiếu nơi ăn chốn nghỉ lên đến con số 587 gia đình và 3,060 người; số lượng người mất tích lên đến 131 người; đã có 13 bản chịu ảnh hưởng, do nước càng ngày càng đổ về hạ lưu nên có thêm 06 bản nằm phía dưới hạ lưu bắt đầu bị ảnh hưởng...

Theo Thủ tướng Lào, chiều 25/7, Chính phủ Lào đã có cuộc họp khẩn và quyết định thành lập Đoàn chuyên trách, đồng thời giao cho Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone làm Trưởng đoàn, gồm có các bộ ngành liên quan và tỉnh Attapeu, huyện Sạ-nám-xay tiếp tục giải quyết cả trước mắt và lâu dài. Đoàn chuyên trách này sẽ đánh giá thiệt hại, tìm ra nguyên nhân chính làm xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện nêu trên, cùng với chủ đầu tư dự án kiểm tra trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc giải quyết sự cố lần này.

Thủ tướng Lào cho biết, ông sẽ theo dõi sát sao tất cả công tác giải quyết sự cố này, và đã tự mình đi kiểm tra trên thực địa, đồng thời chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, cảm ơn sự giúp đỡ của các bên, thể hiện sự lo lắng của nhân dân Lào đối với người dân bị ảnh hưởng thiên tai lần này. Thủ tướng Lào thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào cảm ơn chân thành về sự sẻ chia sâu sắc, sự giúp đỡ từ Chính phủ, nhân dân các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế..., những việc làm này đã tạo sức mạnh và tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng, để họ có thể nhanh chóng tái thiết trở lại bình thường.

Thủ tướng Lào kêu gọi toàn thể người dân Lào trên cả nước và anh em Lào ở nước ngoài cùng nhau giúp đỡ, giải quyết sự cố. Ông tin tưởng rằng, sự cố sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và đưa tình hình trở lại bình thường. Ông kêu gọi tất cả mọi người cần có ý thức đối với những thông tin không chính xác, nhằm không để hiểu sai vấn đề, đồng thời tập trung mọi nguồn lực, tinh thần của tất cả, nhanh chóng cùng nhau đưa tình hình trở lại bình thường;

Thủ tướng Lào cũng kêu gọi toàn thể bà con nhân dân từ miền Bắc tới miền Nam của Lào tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, vì trong thời gian này thời tiết thay đổi liên tục; luôn có ý thức cảnh giác để chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống có thể sẽ xảy ra của thiên nhiên, để tránh xa sự mất mát.

Thủ tướng Lào đã giao cho Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp từ trung ương đến địa phương cùng nhau lãnh đạo nhân dân bằng trách nhiệm cao nhất của mình để nhắc nhở ý thức, chỉ đạo chuẩn bị đối mặt để tránh thiệt hại, nếu như có sự cố nảy sinh cần có kế hoạch công việc đạt hiệu quả cao nhất./.

