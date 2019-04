Chính phủ Sri Lanka đóng các trang mạng xã hội lớn sau các vụ đánh bom

Quyết định được thực hiện trên lãnh thổ Sri Lanka để ngăn chặn việc lan truyền những thông tin sai lệch và các tin đồn gây hoang mang về loạt vụ đánh bom.

Sri Lanka. Ảnh: Google Map.

Chính phủ Sri Lanka trước đó cũng đã tuyên bố áp dụng lệnh giới nghiêm sau vụ nổ bom thứ 8, chủ yếu nhằm vào các nhà thờ và khách sạn.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Sri Lanka, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Sau hàng loạt các vụ nổ tại Sri Lanka, chính phủ nhiều nước đưa ra các khuyến nghị an ninh cho công dân của mình tại Sri Lanka, như tránh đến những nơi đông người, tuân thủ các yêu cầu của giới chức an ninh địa phương, công ty du lịch hay nhân viên an ninh khách sạn. Hãng hàng không Sri Lanka cũng yêu cầu hành khách cần đến sân bay sớm nếu có lịch trình chuyến bay./.