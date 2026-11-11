Chính quyền Trump đề xuất cắt trợ cấp thực phẩm với 6,3 triệu người Mỹ

Theo đề xuất mới của Bộ Nông nghiệp Mỹ, các hộ gia đình đang nhận trợ cấp tiền mặt theo chương trình hỗ trợ các gia đình khó khăn sẽ không còn tự động đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), thường được gọi là chương trình phiếu thực phẩm. Thay đổi này nhằm thống nhất tiêu chuẩn xét duyệt và bảo đảm nguồn hỗ trợ dành cho những người thực sự cần thiết.

Người dân Mỹ đi mua sắm thực phẩm/Ảnh minh họa

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nếu được áp dụng, quy định mới có thể khiến gần 18% số người đang hưởng trợ cấp thực phẩm, tương đương khoảng 6,3 triệu người, mất quyền nhận hỗ trợ. Đồng thời, khoảng 1,8 triệu trẻ em có nguy cơ không còn đủ điều kiện hưởng bữa trưa miễn phí tại trường học.

Trước đó, hơn 5,5 triệu người Mỹ đã mất trợ cấp thực phẩm sau các biện pháp cắt giảm được Tổng thống Trump ban hành trong đạo luật thuế tháng 7/2025, đưa tổng số người tham gia chương trình xuống còn khoảng 36 triệu người. Việc sụt giảm này một phần xuất phát từ khó khăn của các bang trong triển khai quy định mới và gánh nặng chi phí gia tăng.

Các chuyên gia chính sách và đại diện phe Dân chủ tại Quốc hội đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đề xuất này, cho rằng quy định mới sẽ đẩy lùi nỗ lực tinh giản các chương trình trợ cấp liên bang và gây thêm khó khăn cho cuộc sống của người nghèo.

Dự thảo quy định sẽ được lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày.