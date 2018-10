Chính trường Australia đứng trước nguy cơ một cuộc chao đảo mới

Vào lúc này, các cử tri đang đến các địa điểm bỏ phiếu để tìm ra người lấp vào chiếc ghế nghị sỹ đang bị bỏ trống kể từ khi cựu Thủ tướng Malcom Turnbull rút hẳn khỏi chính trường vào 2 tháng trước.

Ảnh minh họa (AAP)

Hôm nay là ngày bầu cử bổ sung tại đơn bị cầu cử Wentworth ở Sydney song lại là sự kiện chính trị được cả đất nước Australia theo dõi. Bởi kết quả của cuộc bầu cử này có thể lại khiến chính trường Australia tiếp tục chao đảo.

Trong cuộc bầu cử này, có 16 ứng cử viên cùng chạy đua nhằm giành được chiếc ghế nghị sỹ còn bỏ trống. Trong đó có 3 ứng cử viên nổi trội nhất là Dave Shamar của đảng Tự do, thành phần chủ chốt trong liên minh cầm quyền; Tim Murray của Công đảng và Kerryn Phelp là ứng cử viên tự do.

Hiện có 3 kịch bản có khả năng xảy ra. Thứ nhất là ứng cử viên của đảng tự do Dave Sharma giành thắng lợi. Nếu mọi chuyện thuận lợi như vậy thì chính trường Australia sẽ không bị xáo trộn khi đảng Tự do vẫn giữ được ghế tại Hạ viện.

Thế nhưng, nếu chiến thắng thuộc về ứng cử viên của Công đảng Tim Murray thì liên minh cầm quyền sẽ mất thế đa số tại Hạ viện và như vậy chính trường Australia sẽ chứng kiến cuộc đảo chiều ngoạn mục. Tuy vậy, đây là kịch bản mà dư luận cho là ít có khả năng xảy ra do cử tri ở khu vực bầu cử này vốn được cho là không có thiện chí với Công đảng.

Kịch bản thứ 3 đang được dư luận Australia nhắc tới nhiều đó là khi các cử tri quá tức giận với cách mà vào tháng 8 vừa qua, đảng Tự do lật đổ cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull, người là nghị sỹ đại diện của khu vực bầu cử này trong nhiều năm qua nên họ sẽ quay sang bỏ phiếu cho ứng cử viên Kerryn Phelps. Nếu tình huống này xảy ra sẽ đẩy Quốc hội Australia vào tình thế Quốc hội treo khi không có đảng hay liên minh nào giành đa số ghế.

Vào lúc này, dư luận Australia đang nghiêng về phía ứng cử viên độc lập Kerryn Phelps. Kết quả cuộc điều tra thăm dò dư luận công bố ngày hôm qua cho thấy, nếu được chọn giữa hai ứng cử viên của đảng Tự do và ứng cử viên tự do thì 55% cử tri sẽ chọn ứng cử viên tự do. Thậm chí ngày hôm qua (19/10), Thủ tướng Scott Morrison, lãnh đạo đảng Tự do cũng thừa nhận khả năng ứng cử viên của đảng này là Dave Sharma có thể thất bại trong cuộc bầu cử này./.