Choáng ngợp với nội thất dát vàng trong chuyên cơ của Tổng thống Nga

Chiếc chuyên cơ này do công ty hàng không Voronezh của Nga thiết kế, với vỏ được làm bằng chất liệu đặc biệt, khiến nó có thể dễ dàng qua mắt được radar theo dõi. Ảnh: Shutterstock. Hầu hết nội thất bên trong chuyên cơ này, trong đó có cả bồn rửa mặt và toilet được mạ vàng. Ảnh: EuroPics CEN. Đây là phòng họp nơi Tổng thống Putin tham vấn với các quan chức cấp cao trên chuyên cơ. Ảnh: EuroPics CEN. Phòng ngủ sang trọng với gam màu nhã nhặn, có 1 chiếc giường đôi. Ảnh: EuroPicsCEN. Để phục vụ nhu cầu tập luyện của Tổng thống Nga, chuyên cơ còn được trang bị một phòng thể hình riêng với đầy đủ thiết bị. Ảnh: Dailymail. Trên chuyên cơ còn trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, cho phép nó hoạt động như một trung tâm quản lý thông tin. Ảnh: EuroPics CEN. Thiết kế nội thất theo phong cách tân cổ điển, không rườm ra, phô trương mà vẫn toát lên vẻ hiện đại. Ảnh: EuroPics CEN. Gian bếp trên chuyên cơ rất rộng rãi và có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Ảnh: EuroPics CEN. Hành lang được trải thảm và có 1 chiếc ghế sofa lớn. Ảnh: EuroPics CEN. Chiếc bàn làm việc được trang trí hoa văn tinh xảo. Ảnh: EuroPics CEN. Máy bay của Tổng thống Putin có chiều dài gần 65m và sải cánh hơn 65m, với giá ước tính khoảng hơn 500 triệu USD. Ảnh: Aircharter. Tổng thống Putin ngồi thư giãn trên chuyên cơ vào tháng 12/2017 khi đi tới căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Ảnh: Reuters. Đội máy bay phục vụ Tổng thống Putin gồm 4 chuyên cơ giống nhau vì lý do đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo của nước Nga. Ảnh: AFP/Getty. Ông Putin phát biểu trong một cuộc họp báo trên chuyên cơ./.

