Chủ tịch ASEAN 2026: Họp trực tuyến, trọng tâm an ninh năng lượng

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. đã ra lệnh điều chỉnh lại kế hoạch đăng cai ASEAN 2026 của Philippines, thu hẹp quy mô các hoạt động không thiết yếu “để tiết kiệm chi phí và tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất”. Theo chỉ thị này, khoảng 650 cuộc họp trù bị sẽ được tiến hành trực tuyến. Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 5 tới sẽ giải quyết các ưu tiên cấp bách, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề của người lao động di cư. Hội nghị sẽ được tổ chức trực tiếp nhưng với hình thức “tối giản”.

Thư ký điều hành Ralph G. Recto- người đứng đầu Hội đồng Tổ chức quốc gia ASEAN (NOC) khẳng định, ngay cả khi các hình thức thay đổi, sự hợp tác của ASEAN vẫn ổn định và có mục đích, đảm bảo rằng khu vực tiếp tục ứng phó một cách tập thể và quyết đoán với các thách thức chung. ASEAN sẽ tiếp tục cùng nhau định hướng tương lai, ngay cả khi Philippines chuyển các cuộc họp sang hình thức trực tuyến- một bước đi kịp thời và cần thiết nhằm đáp ứng những diễn biến đang thay đổi ở Trung Đông và các tác động đến ưu tiên khu vực, đặc biệt là an ninh năng lượng.