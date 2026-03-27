Chủ tịch ASEAN 2026: Họp trực tuyến, trọng tâm an ninh năng lượng

Thứ Sáu, 22:06, 27/03/2026
VOV.VN - Philippines – Nước Chủ tịch ASEAN 2026, hôm nay (27/3) thông báo điều chỉnh lại kế hoạch đăng cai ASEAN 2026. Theo đó, chuyển một số cuộc họp sang hình thức trực tuyến, tập trung vào an ninh năng lượng và các vấn đề khu vực cấp bách.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. đã ra lệnh điều chỉnh lại kế hoạch đăng cai ASEAN 2026 của Philippines, thu hẹp quy mô các hoạt động không thiết yếu “để tiết kiệm chi phí và tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất”. Theo chỉ thị này, khoảng 650 cuộc họp trù bị sẽ được tiến hành trực tuyến. Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 5 tới sẽ giải quyết các ưu tiên cấp bách, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề của người lao động di cư. Hội nghị sẽ được tổ chức trực tiếp nhưng với hình thức “tối giản”.

chu tich asean 2026 hop truc tuyen, trong tam an ninh nang luong hinh anh 1
Philippines- Chủ tịch ASEAN 2026 chuyển họp sang hình thức trực tuyến, tập trung vào giải quyết an ninh năng lượng- Ảnh VOV Jakarta.

Thư ký điều hành Ralph G. Recto- người đứng đầu Hội đồng Tổ chức quốc gia ASEAN (NOC) khẳng định, ngay cả khi các hình thức thay đổi, sự hợp tác của ASEAN vẫn ổn định và có mục đích, đảm bảo rằng khu vực tiếp tục ứng phó một cách tập thể và quyết đoán với các thách thức chung. ASEAN sẽ tiếp tục cùng nhau định hướng tương lai, ngay cả khi Philippines chuyển các cuộc họp sang hình thức trực tuyến- một bước đi kịp thời và cần thiết nhằm đáp ứng những diễn biến đang thay đổi ở Trung Đông và các tác động đến ưu tiên khu vực, đặc biệt là an ninh năng lượng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: ASEAN 2026 họp trực tuyến ASEAN an ninh năng lượng Philippines chủ tịch ASEAN hội nghị ASEAN kinh tế khu vực an ninh khu vực hợp tác ASEAN chuyển đổi họp trực tuyến vấn đề Trung Đông an ninh lương thực lao động di cư
Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran
Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

VOV.VN - Một quan chức chính quyền Houthi cho hay, lực lượng chiến binh Hồi giáo Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, sẵn sàng tham gia chiến tranh để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công.

Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

VOV.VN - Một quan chức chính quyền Houthi cho hay, lực lượng chiến binh Hồi giáo Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, sẵn sàng tham gia chiến tranh để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

