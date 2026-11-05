Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử

Theo một số nguồn tin nội bộ, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sáng 4/11 đã thông báo với đội ngũ nhân viên về quyết định không tiếp tục lãnh đạo nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện trong nhiệm kỳ tới. Quyết định được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa chịu tổn thất lớn trong các cuộc đua Hạ viện. Đảng này dự kiến tổ chức bỏ phiếu nội bộ vào ngày 10/11 để lựa chọn người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện khóa mới.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử. Ảnh: Reuters

Ngay sau tuyên bố của ông Mike Johnson, cuộc đua giành vị trí lãnh đạo phe thiểu số đã có sự tham gia của Lãnh đạo phe đa số đương nhiệm Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan. Trong thư gửi các nghị sĩ cùng đảng, ông Steve Scalise thừa nhận kết quả bầu cử tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến, đồng thời kêu gọi thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân thất bại và củng cố đoàn kết nội bộ. Trong khi đó, ông Jim Jordan nhấn mạnh kinh nghiệm giám sát của Quốc hội và khả năng phối hợp ứng phó với các cuộc điều tra mà đảng Dân chủ có thể tiến hành nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử, một số nghị sĩ Cộng hòa đã kêu gọi cải tổ toàn diện ban lãnh đạo đảng tại Hạ viện. Cùng với cuộc đua giành vị trí lãnh đạo cao nhất, một số nghị sỹ cũng tuyên bố cạnh tranh để giành vị trí lãnh đạo số hai của phe thiểu số.