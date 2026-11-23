Các nguồn tin từ Quốc hội Hàn Quốc cho hay, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản kéo dài 3 ngày, Chủ tịch Quốc hội nước này Cho Jeong-sik dự kiến có các cuộc gặp và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch Hạ viện Eisuke Mori và Chủ tịch Thượng viện Masakazu Sekiguchi.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik. Ảnh: Yonhap

Theo các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản, chuyến thăm nhằm tiếp nối những kết quả đạt được từ cơ chế “ngoại giao con thoi” giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác ở cấp nghị viện. Đặc biệt, phía Hàn Quốc sẽ nỗ lực khôi phục cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có đề xuất nối lại “Đối thoại tương lai nghị viện Hàn - Nhật”, vốn bị gián đoạn từ năm 2018, và tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhằm mở rộng và tăng cường hợp tác song phương về chất bán dẫn, pin, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI), ông Cho Jeong-sik sẽ gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Nhật Bản, đồng thời thăm Phòng thí nghiệm đóng gói bán dẫn tiên tiến (Advanced Packaging Lab) của Samsung Electronics để tìm hiểu tình hình hoạt động, những khó khăn và đề xuất của doanh nghiệp.

Sau chuyến thăm Nhật Bản, từ ngày 26-29/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục thăm Australia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước MIKTA lần thứ 12. MIKTA là cơ chế hợp tác gồm 5 quốc gia có vai trò tầm trung trong quan hệ quốc tế, gồm Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia.