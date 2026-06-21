Chủ tịch Quốc hội Iran và Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sỹ chuẩn bị cho đàm phán

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, phái đoàn đàm phán nước này đến Thụy Sỹ đêm 20/6 có tên gọi Minab 168, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu. Minab là tên trường nữ sinh ở Iran đã bị không quân Mỹ và Israel tập kích trong cuộc xung đột bùng phát ngày 28/2. 168 là số học sinh và giáo viên, người lao động bị giết hại trong cuộc không kích.

Theo các thông tin chính thức, đối tác đàm phán của Chủ tịch Quốc hội Iran tại Thụy Sỹ lần này là Phó Tổng Mỹ JD Vance. Đây là lần thứ 2 kể từ khi chiến tranh bùng phát, Chủ tịch Quốc hội Iran và Phó Tổng thống Mỹ ngồi lại đàm phán với nhau. Lần thương thảo thứ nhất giữa hai bên diễn ra cách đây hơn 2 tháng, vào ngày 11/4 tại Islamabad, Pakistan. Vòng đàm phán khi đó kéo dài tới 21 tiếng, nhưng không đi đến thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (bên trái) và Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Bên cạnh các nhà đàm phán Mỹ và Iran, cuộc đối thoại tại Thụy Sỹ hôm nay còn có sự tham gia hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan và Qatar. Trong đó, phái đoàn Pakistan do Thủ tướng Shebaz Sharif dẫn đầu, cùng sự góp mặt của Thống tướng Asim Munir, Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan.

Hiện chưa rõ các cuộc đối thoại tại Thụy Sỹ sẽ diễn ra trong bao lâu. Trong khi đó, giới phân tích đánh giá, đây là một tiến trình rất thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày mà hai bên đã thống nhất để đàm phán, được cho là không đủ để có thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân vốn rất phức tạp và nhạy cảm của Iran.