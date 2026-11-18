

Cuộc gặp diễn ra tại Thâm Quyến trong chuyến thăm Trung Quốc tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung - Nga đã mang lại thêm sự ổn định và tính chắc chắn cho thế giới đầy biến động, đồng thời tạo nên mô hình quan hệ kiểu mới giữa các nước lớn dựa trên nguyên tắc đối xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, coi trọng lòng tin và sự công bằng, hợp tác cùng thắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông cho rằng, hướng tới tương lai, hai bên cần không ngừng khám phá thêm tiềm năng và nội hàm quan hệ Trung-Nga trong thời đại mới; làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện giữa hai nước; gánh vác trách nhiệm nước lớn, dẫn dắt và thúc đẩy quá trình đa cực hóa thế giới và dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga cần phát huy vai trò của chính phủ, cơ quan lập pháp, quân đội và các cơ chế giao lưu giữa các chính đảng hai nước, đảm bảo việc thực hiện hiệu quả những nhận thức chung đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Ông cho rằng, hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Nga vừa có lợi thế chính trị là sự tin cậy lẫn nhau, vừa có mục tiêu chung là phát triển và thịnh vượng, cùng với logic cơ bản là cùng có lợi và cùng thắng, do vậy cần nâng cao chất lượng và phát triển mạnh hợp tác hiện có; củng cố những thành quả đã đạt được và mở ra những cơ hội mới; đem lại môi trường đầu tư và kinh doanh ổn định, dễ dự đoán hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp hai nước.

Ông ông Tập Cận Bình cũng cho rằng, sự phát triển của Trung Quốc và Nga gắn chặt với sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó APEC là nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước trong đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Nga, cùng vạch ra kế hoạch phát triển thịnh vượng cho khu vực này và chung tay xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.