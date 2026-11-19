Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra nhận định ngày 19/11 khi tổng kết những đồng thuận chính đạt được tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông trước đó cùng ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Trung Quốc, ba cường quốc có chung quan điểm về việc duy trì hòa bình thế giới và đều nhấn mạnh cần trân trọng nền hòa bình đã đạt được sau nhiều nỗ lực.

Các bên cũng nhất trí rằng, những quốc gia lớn cần nghiêm túc xem xét các quan ngại chính đáng về an ninh của mỗi nước; đồng thời khẳng định đối thoại và đàm phán là lựa chọn đúng đắn để giải quyết bất đồng.

“Chừng nào đối thoại chưa dừng lại và cánh cửa chưa khép lại, chừng đó vẫn còn hy vọng về hòa bình”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ba nước nhất trí rằng hợp tác là yếu tố thiết yếu để vượt qua các thách thức.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi ba bên triển khai những đồng thuận đạt được tại hội nghị, tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác và cùng nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.