Chủ tịch Trung Quốc tự tin chiến thắng virus corona “ác quỷ”

Hôm nay 28/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, để thảo luận về tình hình dịch bệnh do vi rút corona mới gây ra.

Nhân viên kiểm tra hành khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ngày 27/1. (Nguồn: Kyodo News)

Người phát ngôn WHO, Christian Lindmeier cho biết, tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định rằng, nước này tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại loại virus corona “ác quỷ”, vốn đã khiến 106 người tử vong và hàng nghìn người mắc bệnh. Hai bên cũng đã thảo luận về cách thức bảo vệ người dân Trung Quốc và những công dân nước ngoài đang ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi virus corona mới và “các phương án khả thi” để sơ tán.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và hoan nghênh sự tham gia của WHO trong phòng chống virus corona mới. Nước này cũng hi vọng WHO và cộng đồng quốc tế nên đưa ra đánh giá bình tĩnh, khách quan và hợp lý về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.

Theo WHO, đến nay, đã có 45 trường hợp nhiễm virus corona mới được phát hiện bên ngoài Trung Quốc, tại 13 nước, song rất may chưa có trường hợp nào tử vong./.