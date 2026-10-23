Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu thương vong trận động đất ở Tây Tạng

Chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trận động đất đã gây ra thương vong nặng nề. Ông yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm, cứu hộ những người sống sót, điều trị y tế cho người bị thương, nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Thành viên một đội cứu hỏa và cứu nạn thuộc thành phố Na Khúc, Tây Tạng rà soát tại hiện trường vụ động đất ngày 23/10. Ảnh: Tân Hoa xã

Do khu vực động đất nằm ở độ cao lớn và thời tiết giá lạnh, ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn cũng như điều kiện thời tiết, triển khai công tác cứu hộ một cách khoa học và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa thứ cấp. Ông cũng yêu cầu khẩn trương phân bổ hàng cứu trợ khẩn cấp, bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, với mục tiêu bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu nhanh chóng xác minh tình hình thiên tai, tổ chức toàn diện công tác cứu hộ và chăm sóc y tế cho người bị thương, cũng như sắp xếp nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng và nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong.

Lưu ý khu vực bị ảnh hưởng nằm ở độ cao lớn và thường xuyên xảy ra dư chấn, ông chỉ đạo Bộ Quản lý Khẩn cấp và Cục Động đất Trung Quốc phối hợp cùng các cơ quan liên quan khác, tăng cường giám sát, dự báo hoạt động địa chấn, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống và ứng phó với thiên tai.

Trước đó, một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra tại huyện Ba Thanh (Baqen), thành phố Na Khúc (Nagqu), Khu tự trị Tây Tạng vào lúc 22h33 ngày 22/10 (giờ địa phương), với độ sâu chấn tiêu 10 km. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Chia sẻ với hãng tin China News, một người dân địa phương kể lại: “Ngôi nhà rung lắc dữ dội, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng kẽo kẹt. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ đó là động đất vì trước đây chưa từng trải qua hiện tượng này. Khi rung lắc vẫn tiếp diễn, chúng tôi mới nhận ra chuyện gì xảy ra. Mọi người nhanh chóng lên xe và di chuyển đến một khu vực trống trải.”

Theo truyền thông Trung Quốc, khu vực xung quanh tâm chấn có độ cao trung bình khoảng 4.800 mét, mật độ dân cư thưa thớt.

Thực hiện chỉ thị của lãnh đạo Trung Quốc, Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã cử một đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong khi đó, Khu tự trị Tây Tạng đã huy động lực lượng triển khai toàn diện hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cũng như đảm bảo công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với động đất từ ​​cấp IV lên cấp III. Các nguồn hàng cứu trợ đã bắt đầu được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng, trong khi các đội cứu hộ đang thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và điều trị cho người bị thương.

Khoảnh khắc trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại Na Khúc, Tây Tạng. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh người dân tháo chạy đến nơi an toàn. Nguồn: China News